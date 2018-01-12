Türkiye’nin Marka şehirleri dünyayı yönetmeye aday

Belediye başkanları, gayrimenkul sektörü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çalışmalarıyla adeta birer ‘Marka Şehir’ haline getirdikleri tecrübelerini, uluslararası düzeyde paylaşmaya hazırlanıyor.

Fransa’nın Cannes şehrinde 13-16 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan MIPIM 2018 Fuarı’na katılacak olan gayrimenkul sektörü temsilcileri, belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi.

ÖN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Avi Alkaş ve Yonca Aközer ev sahipliğindeki basın toplantısına Ahmet Misbah Demircan, Fatma Şahin, Doç. Dr. Lütfü Savaş, Abdullah Baysal, Dursun Topçu, Erden Timur, Bahadır Kayan ve Ali Güreli katıldı. Toplantıda, Türk gayrimenkul sektörünün ulusal sınırlardaki büyümesini, uluslararası coğrafyalara da taşıma kararlılığı ortaya kondu.

TÜRKİYE OYUN KURAN ÜLKE OLACAK

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, uluslararası bu yarışta bu yıl temsil edilecek Türk coğrafyaları olan Balıkesir, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Beyoğlu’nun dünya çapındaki projeleriyle ilgi odağı olacaklarını ifade etti. Alkaş, “Dünyada artık yeni bir oyun kuruluyor ve bu oyunun 'yaratacağı' yeni düzen, kademeli olarak önce 2030’da, takiben 2050’de net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Türkiye şehirleriyle, gayrimenkul şirketleriyle bu yeni dünya oyununda sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yer alacaktır. MIPIM de bu iddianın ortaya konulacağı en doğru platformlardan biridir” dedi.

Beyoğlu, 25 proje ve 25 firmayla katılıyor

Okmeydanı, Sütlüce-Örnektepe Kentsel Dönüşüm, Taksim 360 Kentsel Yenileme, Piyalepaşa İstanbul, Haliçport ve Galataport projeleriyle cazibesinde olağanüstü bir artış yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü Beyoğlu, MIPIM 2018’de son üç yıldır olduğu gibi bu yıl da Beyoğlu Investors Group (BIG) ile temsil edilecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bu yıl 25 proje ve 25 firma ile MIPIM 2018’de yer alacaklarını söyledi. Demircan, “Beyoğlu’nu uluslararası arenada anlatmak adına en doğru adreslerden biri olan MIPIM’e katılmaya karar verdik” dedi.

İSTANBUL'U İTO TEMSİL EDECEK

İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile bir kez daha uluslararası yatırımcıların merkezlerinden biri haline gelmeye hazırlanan İstanbul, bu yıl yine İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından temsil edilecek. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, İTO’nun uluslararası fuarlara katılımlarla küresel köprüler kurduğuna, temsil ettiği sektörlerin yüz akı projeleri, katma değer oluşturan gücü ve dünya ticaretinde ses getiren ürünleriyle yeni ve güçlü işbirlikleri inşa ettiğini kaydederek, “Gayrimenkul sektörünün prestijli fuarı MIPIM, söz konusu çalışmalarımızın stratejik bir parçasıdır. Sektörün önde gelenlerini her yıl bir araya getiren bu fuar; her şeyden evvel İstanbul’un çok yönlü kimliğini derin tarihinin ve sahip olduğu fırsatların sergilenmesi adına önemli bir platformdur” diye konuştu ve MIPIM 2018’de başlattıkları çalışmalarla daha güçlü işbirliklerine kapı aralayacaklarına dikkat çekti.

“Gaziantep iki dev projeyle dikkatleri üzerine çekecek”

MIPIM’e İstasyon ve Aydınlar olmak üzere iki büyük kentsel dönüşüm projesiyle katılan Gaziantep, uluslararası yatırımcının odaklandığı şehirlerden biri olmaya hazırlanıyor. Özellikle İstasyon bölgesindeki kentsel dönüşüm projesiyle oldukça iddialı olan kentte bu projeyle 505.330 metrekarelik alan dönüştürülerek ofis, turizm ve konut alanlarından oluşan modern bir ticari ve turistik bir merkez oluşturulacak.

GELENEKSEL MİMARİDEN ESİNLENDİK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir hayatını ve imajını değiştirecek nitelikteki bu projenin geleneksel ve yerel mimariden esintiler taşıyacağını kaydetti. Gaziantep’in şu anda belki de dünyanın en önemli mülteci kentlerinden birisi olmasına rağmen, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünün gerçekleştirildiği şehir olduğuna da dikkat çeken Fatma Şahin, “Hedefimiz, Gaziantep’in bölgede öncü rol oynaması ve buradaki dinamizmin Gaziantep’ten tüm bölgeye, Türkiye’ye ve inşallah da tüm dünyaya yayılmasını sağlamak” dedi.

KONUTDER’in hedefinde Avrupa ve Amerika var

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Üyesi-Nef İcra Kurulu Başkanı Erdem Timur, dernek üyelerinin hem kendi proje ve görüşlerini paylaşarak Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunacağını vurguladı. Timur, KONUTDER üyelerinden biri olarak NEF’in ajandasında ise Avrupa ve Amerika katılarından yatırımcı ve mimari gruplarla yeni projeler için temas kurmanın yer aldığını belirtti. Dünyanın şehir haritasında yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen değişimlere de dikkat çeken Timur, bu kapsamda Türkiye’den İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir ve Muğla-Bodrum’un da değişen haritada aktif rol alacağını belirtti.