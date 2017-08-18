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Türkiye’nin konuştuğu ‘intikamın’ görüntüleri ortaya çıktı… İşte korku ve şok anları!

Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü şahsı öldüren babanın, cinayet anı ve cinayetten önce gittiği ganyan bayiinde at yarışı izlemesi güvenlik kameralarına yansıdı. Öldürülen çocuğun son anları ve zanlının diğer çalışanlara silah doğrultması da güvenlik kameralarına yansıdı

18 Ağustos 2017 Cuma 11:32
Türkiye’nin konuştuğu ‘intikamın’ görüntüleri ortaya çıktı… İşte korku ve şok anları!

Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü şahsı öldüren babanın, cinayet anı ve cinayetten önce gittiği ganyan bayiinde at yarışı izlemesi güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay, 14 Ağustos günü Yüreğir’e bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; teknik servis elemanı olarak çalışan M.R.Y. (17), teknik bir arızayı gidermek amacıyla kendisine verilen adrese doğru yola çıkmak için iş yerinden çıkıp servis aracına bindi. M.R.Y., çalıştığı iş yerine ait 01 GK 306 plakalı aracın arka kısmına binip, yola çıkmak üzereyken, bir anda elindeki silahla aracın yanına gelen Emrah B., kapıyı açıp “Sen kızıma tecavüz ettin, senin yüzünden psikolojik tedavi görüyor” diye bağırarak gencin üzerine 4 el ateş etti. Bu arada çocuğun çalışma arkadaşları şok geçirip korkarak kaçışmaya başladı. Zanlı baba ise elinde silahla olay yerinden çok sakin bir şekilde uzaklaşırken, birden silahı diğer çalışanlara doğrultuyor, bunun üzerine çalışanlar kaçmaya başlıyor. Emrah B, olay yerinden biraz gittikten sonra tekrar aracın yanına gelerek çocuğa ateş etmeye devam etti. Daha sonra da zanlı hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin olay yerinden uzaklaştı. Bu arada bir kadın baygınlık geçirdi. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Zanlı babanın, cinayetten önce  olay yerine yakın olan ganyan bayiinde bir süre at yarışı izleyerek zaman geçirdiği ortaya çıktı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öfkeli babanın cinayetten önce diğer çalışanlara da silah doğrultması güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan Emrah B., sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:32
  1. adana
  2. cinayet
  3. tecavüz
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