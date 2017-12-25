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Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?

Şırnak'ta düzenlenen AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde, sahneye koşup Cumhurbaşkanı'na sarılmak isteyen gencin, Hüseyin Demircan olduğu ortaya çıktı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:43
Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak'ta dün düzenlediği AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı. Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli hareketliliğe neden olan kişinin, TIR şoförlüğü yapan Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi.

Erdoğan'ın korumaları tarafından platformdan indirilen ve gözaltına alınan Demircan, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şırnak'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı kurduklarını anlatan Demircan, ​"Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti. Ben, Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza sarılmak istedim."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 07:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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