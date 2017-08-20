Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye PYD'den füzeli saldırı!

Terör örgütü PYD/PKK, El-Bab’a Grad füzesiyle saldırdı. Saldırıda yaralanan 8 sivil, Bab’taki hastanelere sevk edildi.

20 Ağustos 2017 Pazar 10:20
Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye PYD'den füzeli saldırı!

Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu. Bab’taki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Halep’in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin batısında bulunan Şeale köyüne ‘’Grad’’ füzeleriyle saldırdı.Saldırıda yaralanan 8 sivil, Bab’taki hastanelere sevk edildi. Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu.

8 SİVİL YARALANDI

Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap topraklarından muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve grad füzeleriyle saldırıyor. Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu, 23 Şubat’ta Bab’ı terör örgütü DEAŞ’ten kurtarmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 10:20
  1. PYD
  2. PKK
  3. El Bab
  4. Suriye
  5. PKK/PYD
  6. Halep
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan flaş Türk Akımı açıklaması! ABD'ye rağmen...
    1. Rusya'dan flaş Türk Akımı açıklaması!..
    2. Öyle birini tanık gösterdi ki kendini..
    3. Türkmen Cephesi: Kürt bölgesi dışında...
    4. Erdoğan'ın çağrısı sonrası paniklediler!
    5. ABD'de heykel savaşları! Bir bir..
    6. Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye..
    7. İtiraf geldi! Hakan Fidan talimatını..
    8. Başbakan duyurdu! O kente operasyon..
    9. 300 mülki idare amirinin yeri..
    10. Korkunç talimat: Bıçaklarınızı alın,..
    11. Daha dündü... Bunları ne çabuk unuttun..
    12. Sınırda tehdit! Mardin, Urfa, Antep ve..
    13. Eren'in katillerine kurtuluş yok... En..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    15. Ölümü hızlı ve dramatik oldu.....
    16. Flaş atamalarda Aksakallı sürprizi!
    17. FETÖ’cüleri 'malum kurum' korkusu sardı
    18. Başbakan'dan memurlarla ilgili flaş..
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. Kaçak hacı adayları Mekke'ye alınmadı
    FETÖ savcısı Öz'ün 5 milyon dolarlık 2 rezidansı ortaya çıktı
    FETÖ savcısı Öz'ün 5 milyon dolarlık 2 rezidansı ortaya çıktı
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    İran'dan Türkiye açıklaması: Sınıra duvar örülmesi...
    İran'dan Türkiye açıklaması: Sınıra duvar örülmesi...
    Bayrampaşa'da göz gözü görmüyor! Ölü ve yaralılar var
    Bayrampaşa'da göz gözü görmüyor! Ölü ve yaralılar var