Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye PYD'den füzeli saldırı!

Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu. Bab’taki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Halep’in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin batısında bulunan Şeale köyüne ‘’Grad’’ füzeleriyle saldırdı.Saldırıda yaralanan 8 sivil, Bab’taki hastanelere sevk edildi. Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu.

8 SİVİL YARALANDI

Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap topraklarından muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve grad füzeleriyle saldırıyor. Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu, 23 Şubat’ta Bab’ı terör örgütü DEAŞ’ten kurtarmıştı.