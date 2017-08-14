Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Binyamin Netanyahu'dan destek

İsrail Başbakanı Netanyahu, 25 Eylül'de yapılacak ve Türkiye'nin 'kırmızı çizgi' olarak gördüğü IKBY'nin referandum kararına destek çıktı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:25
Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Binyamin Netanyahu'dan destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Irak’ta bağımsız bir Kürdistan'ın kurulmasını desteklediklerini söylediği öne sürüldü. İsrail Başbakanı'nın, bazı Amerikalı siyasetçilerle gerçekleştirdiği sohbette, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna dair İsrail'in tutumunu anlattı.

NETANYAHU KÜRT DEVLETİNE OLUMLU BAKIYOR

İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post‏ gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun söz konusu sözlerini, geçen hafta bölgesel meselelerin konuşulduğu ve 33 kişilik Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin de katıldığı bir toplantıda sarf ettiğini yazdı.

Jerusalem Post’a konuşan bir kaynak, Netanyahu’nun bu görüşmede Irak’ta kurulacak bağımsız bir devlete "olumlu baktığını" kongre üyelerine aktardığını söyledi.

2014'TEN SONRA İLK KEZ YORUM YAPTI

Gazete ayrıca, Netanyahu’nun, en son 2014’de Tel Aviv’deki bir konuşmasında bağımsızlık konusuna değinip destek verdiğinin altını çizdi.

ABD VE TÜRKİYE'NİN POZİSYONU

Haberde, ABD ve Türkiye'nin de tutumuna dair bilgi paylaşıldı. Gazete, ABD’nin kararının Irak’ın bölünmemesi yönünde olduğuna, Türkiye'nin ise konuyu "kırmızı çizgi" olarak gördüğüne dikkat çekti.

MISIR'DAN DA DESTEK GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de, Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw haber sitesi, Irak Parlamentosu'ndaki KDP grubuyla bir araya gelen Mısır'ın Bağdat Büyükelçisi Alaa Musa'nın "Bağdat'la anlaşmaya varırsanız, Mısır ertesi gün Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıyacaktır" dediğini belirtilmiş.

Haber7

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:25
  1. İsrail
  2. abd
  3. Türkiye
  4. ırak
  5. Netanyahu
  6. Binyamin Netanyahu
  7. barzani
  8. kürdistan
  9. IKBY
  10. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programında yapılan düğünler bile...
    1. Evlilik programında yapılan düğünler..
    2. Gazeteye ilan verdi... 'Müslümanım,..
    3. Ellerini arkadan bağlayıp…..
    4. Bakan Tüfenkci'den milyonlarca..
    5. FETÖ'nün "Suikast timi"ni telaş sardı
    6. F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent..
    7. Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri..
    8. Motosikletli soyguncular Kağıthane'de..
    9. Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi..
    10. Rusların yüzde 48'i Türkiye'ye S 400..
    11. Türkiye antibiyotik kullanımında dünya..
    12. En kritik isim de kabul etti! O sözler..
    13. Dişli'ye görüntüler izletildi: Kabul..
    14. Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın..
    15. Sakarya'da rengarenk akan dere..
    16. İngiliz elçi Moore'la Kemal..
    17. Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın..
    18. Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü..
    19. Olumsuz duygular psikolojiyi..
    20. Başkent'te PKK'ya bir darbe daha
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...