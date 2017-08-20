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Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı ismi serbest bıraktı!

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, dün İspanya'da gözaltına alınan Doğan Akhanlı, serbest bırakıldı. Akhanlı'nın serbest bırakıldığını avukatı duyurdu.

20 Ağustos 2017 Pazar 20:57
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı ismi serbest bıraktı!

İspanya'nın Granada şehrinde tatil yapan Doğan Akhanlı, kimlik kontrolü sırasında, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

NEDEN ARANIYORDU?

Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla suçlanıyordu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 20:57
  1. İspanya
  2. granada
  3. Avrupa Haberleri
  • halilhalil16 dk önce
    almanya demisti, biz onu türkiyeye verditmeyecegiz diye der spiegel gazetesinde dün okumustum, almanya avrupanin amerikasi
  • vatansevervatansever22 dk önce
    Almanyadan emir geldi..ispanya gemileri suya indirdi..bunlardan ne dost ne post olur..4 gun once kendilerini kurtaran turktendemi utanmadilar.. avrupa tpptan kalles moduna girmistir..natoymus.. derhal cikilmali..
  • AhmetAhmet31 dk önce
    Interpol minterpol hepsi hikaye.Uluslararası örgütlerin hepsi Amerika ve Avrupa'nın çıkarı için oluşturulmuş.
  • KuşçubaşıKuşçubaşı53 dk önce
    Kısasa kısas biz de iade etmeyelim... Ama veriyoruz.
  • AtayizzzzzAtayizzzzz58 dk önce
    :-)))) eyyyyy avrupa sen Kinsin, o kim ,senin daha yasin kac ....
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