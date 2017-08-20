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Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı isim serbest bırakıldı!

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, dün İspanya'da gözaltına alınan Doğan Akhanlı, serbest bırakıldı. Akhanlı'nın serbest bırakıldığını avukatı duyurdu.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:48
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı isim serbest bırakıldı!

İspanya'nın Granada şehrinde tatil yapan Doğan Akhanlı, kimlik kontrolü sırasında, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

NEDEN ARANIYORDU?

Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla suçlanıyordu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 13:48
  1. İspanya
  2. granada
  3. Doğan Akhanlı
  • ramazanramazan51 dk önce
    kim takarki turkiyeti....bunlar hep gecmiş yonetimlerin, suya sabuna dokunma, gelişme, geliştirme,yiyelim icelimm politikalarinin urunu..ahh ahhh turkiyem...
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