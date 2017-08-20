Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı isim serbest bırakıldı!
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, dün İspanya'da gözaltına alınan Doğan Akhanlı, serbest bırakıldı. Akhanlı'nın serbest bırakıldığını avukatı duyurdu.20 Ağustos 2017 Pazar 13:48
İspanya'nın Granada şehrinde tatil yapan Doğan Akhanlı, kimlik kontrolü sırasında, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
NEDEN ARANIYORDU?
Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla suçlanıyordu.