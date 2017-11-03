Türkiye'nin kaçırdığı tarihi fırsat: Hüsranla biten yerli araba macerası

Türkiye, geçtiğimiz gün yerli araba üretimi konusunda dev bir adım attı. Bu adımla birlikte belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımı gerçekleşmek üzere. Peki bu konuda niye bu kadar geç kaldık? Geçmişte yaşanan başarısız denemeler neler?

Sene 1961. Türkiye kötü günler geçirmiş halde. Uçak fabrikasını çok kötü bir sonla kapatan Türkiye'yi maalesef daha kötü başarısız bir girişim bekliyor. Türkiye'nin kendi milli ve yerli arabasını üretmek için 23 mühendis kolları sıvıyor. Geceli gündüzlü çalışarak dönemin imkansızlıklarına rağmen büyük bir başarıya imza atılıyor. Devrim 1-2-3 adlı 3 tane yerli araba üretiliyor. Motoru dahil tüm parçaları ülkemizde üretiliyor. Fakat öyle bir şanssızlık yaşanıyor ki akıllara zarar.

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel bu arabaları Cumhuriyet Bayramı'nda tüm Dünya'ya tanıtmak için harekete geçiyor. Araçlar hazır. Tüm halk heyecanla bu anı bekliyor. Fakat Reis-i Cumhur'un bindiği araç 100 metre bile gidemeden duruyor. Öfkeyle ne olduğunu soran Cemal Gürsel'e 'araca benzin konulmasının unutulduğu' söyleniyor. Aylarca verilen emek, heyecan, umutlar... Hepsi bir kaç saniye içerisinde bitiyor. Bir anlık unutkanlık ve 100 yıl ödenemeyen bedel. Proje tamamen rafa kaldırılıyor.

Dün 5 holdingin bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ve himayesinde yerli araba üretmek için düğmeye bastı. Geçmiş hatalardan ders alınarak ülke için büyük öneme sahip bu projeye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes kendi davası gibi sahip çıkıp desteklemeli. Çünkü yerli arabanın Türkiye için önemini anlatmaya kitaplar yetmez. Araba üretimi sadece basit bir sanayi üretimi değildir. Arabayı üretmek için kullanılan onlarca farklı dalda teknoloji var. Araba ürettikçe Türkiye bu alanlarda çağ atlayacak, teknoloji ihraç edecek, hem markalaşmada hem de ihracatta büyük kar sağlayacaktır. Bu açıdan belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımını gerçekleştirmiş olacağız.

Allah yardımcımız olsun.