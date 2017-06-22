Türkiye'nin izin vermediği Ukrayna ABD'den yardım istedi
Ukrayna, Türkiye'nin boğazlardan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankerlerinin geçişine izin vermemesi üzerine ABD'den yardım talep etti.22 Haziran 2017 Perşembe 00:06
Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev, Türkiye'nin LNG tankerlerinin Boğazlardan geçişine izin vermesini sağlamak için Washington'un desteğini almayı umduklarını söyledi.
TÜRKİYE İZİN VERMİYOR
Wall Street Journal gazetesine demeç veren Kobolev, Ukrayna'nın ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) Karadeniz üzerinden ithal etmeye ilgi gösterdiğini, ancak Türkiye'nin LNG tankerlerinin Boğazlardan geçişine izin vermemesi nedeniyle bu projeyi hayat geçiremediklerini belirtti.
ABD'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun heyetinde yer alan Kobolev, Washington'da bu konuyu ele aldığını da belirterek, "ABD'nin yeni diplomatik girişimlerinin, bu sorunu çözmeyi sağlayacağını umuyoruz" dedi.