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Türkiye'nin istediği oldu! YPG'nin üstü çizildi

Rusya öncülüğünde Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Suriye toplantısına, terör örgütü YPG'nin siyasi oluşumu PYD alınmayacak.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:43
Türkiye'nin istediği oldu! YPG'nin üstü çizildi

Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve ortak bir anayasa çalışmasının adımlarının atılması amacıyla, Rusya tarafından düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne YPG ve onun siyasi çatı yapısı PYD davet edilmedi. Kararda Türkiye ve İran'ın bu konudaki yaklaşımının etkili olduğu öğrenildi.

KONGREDE YPG YOK

Rusya'nın girişimi üzerine 29-30 Ocak'ta yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne "23 Kürt temsilcisinin" katılacağı, kongrede YPG'nin olmayacağı bildirildi. Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Yöneticisi Kawa Azizi, Rusya öncülüğünde Soçi kentinde yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne 23 Kürt temsilcinin katılacağını kaydetti. Azizi, YPG'nin siyasi oluşumu PYD'nin ise Türkiye ve İran'ın itirazları nedeniyle katılmayacağını belirtti.

KİMSE KATILMAYACAK

Azizi, "Kongreye henüz davet edilmedik. Ancak davet gelirse katılırız. Şimdiye kadar ENKS ve PYD dışında 23 Kürt'e davet gitti. Bu 23 Kürt, akademisyen, bağımsız kişiler ve diğer yetkililerden oluşuyor. PYD, YPG ve YPJ'den ise kimse davet edilmedi. PYD, Türkiye ve İran'ın itirazları nedeniyle çağrılmadı" dedi.

"BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

ENKS olarak Soçi'de yapılacak toplantıyı çok önemli bulduklarını vurgulayan Azizi, "Kongre büyük önem taşıyor. Bu toplantı büyük etki bırakacak, Suriye sorununa katkısı olacak. Rusların yaptığı bu toplantıyı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SAYILSIN"

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu askeri muhalefet heyeti, Kazakistan'ın başkenti Astana'da cuma günü sona eren 8. Suriye toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi. Askeri muhalefet heyetinin Mistura'ya terör örgütü PYD/PKK'yı BM'nin uluslararası terör listesine eklenmesi konusunda bir dosya ilettiği öğrenildi. Dosyada, "PYD, uluslararası terör örgütü olarak sınıflandırılmış PKK ile çok sağlam ilişkiler içindedir. PYD'nin yönetici kadrosunun ve destekçilerinin çoğunluğu PKK üyesidir" denildi. PYD/PKK'nın ülkede işlediği suçları "soykırım" olarak niteleyen muhalifler, bu suçların uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekti..

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 17:43
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