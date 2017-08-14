Türkiye’nin ilk yerli rüzgar gülü

Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülleri, Bursa’da kurulan santrale monte edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin isteğiyle yapılan rüzgar gülleri, Northel firması tarafından özel olarak üretildi. Rüzgar güllerinin inşa edildiği Mudanya’nın Aydınpınar bölgesindeki Rüzgar Enerji Santrali (RES) alanında incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türk mühendisleri ve fabrikaları tarafından yüzde 100 yerli kaynaklarla imal edilen rüzgar gülleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BELEDİYE ÜRETİMİN YOLUNU AÇTI

Bursa'daki tesiste yapılın yerli üretimin önemine işaret eden Altepe, RES’lerle esen rüzgarı enerjiye dönüştüreceklerini ifade etti. Türkiye’de yenilenebilir enerjide yerli olmanın yolunu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığını belirten Altepe, raylı sistemlerde ülkenin ilk yerli üretimine vesile olduklarını, aynı stratejiyi elektrikli araçlar, çevre üretimleri ve uçak imalatında da izlediklerini anlattı.

YÜZDE YÜZ YERLİ

Rüzgar güllerinde ilk yerli üretimin yine Bursa Büyükşehir Belediyesinin vasıtasıyla yapıldığını aktaran Altepe, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin tepeden tırnağa yerli ilk rüzgar gülü Northel firması tarafından Bursa için üretildi. Bu rüzgar güllerindeki teknoloji de yazılım da kalıplar da kanatlar da döküm aksamı da hepsi yerli. Döküm aksamı Bursa’daki İğrek Makine, güç elektroniği Aselsan tarafından yapıldı. Yine alternatörü, mühendisliği de bizden. Northel firmasıyla birlikte tüm organizasyon tamamlandı ve Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülleri imal edilmiş oldu.”

Testleri başarıyla geçti

Yerli imkanlarla Bursa Büyükheşir Belediyesi için üretilen rüzgar gülleri Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının testlerinden başarıyla geçerek onay aldı. Türk sanayisi için büyük bir hamleye vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Recep Altepe, şunları kaydetti: “Diğer birçok alanda olduğu gibi yenilenebilir enerjide de ilk ürün Bursa’dan gerçekleşmiş oldu. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir örnek olur."