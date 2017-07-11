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Türkiye'nin ilk kadın komandosu olacak

Dünyanın en zorlu komando eğitimlerinden birinde 6 ayı geride bırakan Astsubay Çavuş Arzu Oğuz, birkaç hafta içinde Türkiye’nin ilk kadın komandosu olacak. Hedefi babası gibi Özel Kuvvetler’de görev almak.

11 Temmuz 2017 Salı 09:56
Türkiye'nin ilk kadın komandosu olacak

Isparta Eğirdir’deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinden birine, Komando İhtisas Kursu’na ev sahipliği yapıyor. 140 gönüllü askerin başvurduğu 7 aylık eğitimin altıncı ayına girerken 42 kişi yola devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre: Komando İhtisas Kursu’na katılan gönüllülerden biri de Astsubay Arzu Oğuz. 24 yaşındaki Oğuz, zorlu eğitimi tamamlayarak Türkiye’nin ilk kadın komandosu olmaya hazırlanıyor. 

'BABAM ÇOK GURURLU'

Kursun ilk kadın astsubayı Oğuz’un üniforma sevdası çocukluk yıllarında başlamış. Askerlik bir bakıma Oğuz’a babadan miras. Özel Kuvvetler’de görev yapmış olan babası, malulen emekli bir astsubay. Oğuz, “Çocukluk hayalim asker olmaktı, hiçbir zaman başka bir mesleğe hevesli olmadım” dedi.

ÖZEL KUVVETLER’İ İSTİYOR

Arzu Oğuz’un tamamlaması gereken 5 haftası kaldı. Fakat eğitimin en zorlu kısımları geride kalmış durumda. Kurs sonundaki törenden bahsederken de gözlerinin içi gülüyor ve Eğirdir’deki kursla hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor:

“Buradaki eğitim sadece 7 aylık bir süreç değil. Hayatımın geri kalanında farklılıklar yaratacak bir deneyim. Hem sabır hem de güç gerektiren eğitimlerden geçtim. Sadece meslek hayatımda değil, yaşamımın geri kalanında karşılaşabileceğim zorluklarda burada geçirdiğim eğitim anahtar bir rol oynayacak. Muharip sınıf olmamam nedeniyle bu kursu benim için gereksiz görenler oldu. Öte yandan Özel Kuvvetler timlerinde kadın olmam sebebiyle çalışma şansım yok fakat Özel Kuvvetler bünyesinde herhangi bir kadroda görev yapmak istiyorum.”

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:56
  1. Isparta
  2. ÖZEL KUVVETLER
  3. Özel Kuvvetler Komutanlığı
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