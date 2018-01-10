Türkiye’nin ilk Çocuk Kuluçka Merkezi açılıyor

Türkiye’nin ilk çocuk kuluçka merkezi Fikir Değirmeni ile Workinton partnerliğinde kuruluyor. Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi, 2 yıl boyunca, hafta sonları 9-17 yaş aralığında yer alan çocuklara fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim verip, çocuklardan yenilikçi ve üretim esaslı iş modelleri geliştirecek. Şubelerinin kapılarını Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’ne açan Workinton, geleceğin girişimcilerine küçük yaşta destek olarak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak.