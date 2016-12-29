Türkiye'nin ilk başörtülü Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Türkiye’nin ilk başörtülü İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer görevden alındı.
Yerine Keçiören İmam Hatip Lisesi Müdürü Zülkarneyn Avcı atandı.
Türkiye’nin ilk başörtülü İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer görevden alındı.
Yerine Keçiören İmam Hatip Lisesi Müdürü Zülkarneyn Avcı atandı.
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Neden görevinden alındı fetöyle mücadele etmek için kemalistlerle yaptığımız uzlaşmanın bedelimidir bu. Eğer öyleyse yansın bu ülke su veren itfaiyeninCevapla
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