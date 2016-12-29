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30 Aralık Cuma 2016

Türkiye'nin ilk başörtülü Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Türkiye’nin ilk başörtülü İlçe Milli Eğitim MüdürüŞefika Biçer görevden alındı.

HABER YORUMLARI
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Burak Ebelü

Belkide fetocudur o yuzden almislardir sebebi yazmiyor sonuçta

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selim

niçin kondu niçin alındı.Ülke yaz boz tahtasına döndü

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Faruk

Hüda kaya da baş örtülü ama örgütcüve bölücü.Her baş örtülü meryem ana değil.

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Raşit altıntaş

Neden görevinden alındı fetöyle mücadele etmek için kemalistlerle yaptığımız uzlaşmanın bedelimidir bu. Eğer öyleyse yansın bu ülke su veren itfaiyenin 

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