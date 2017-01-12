Türkiye’nin ilk 5G testinde hız rekoru

Turkcell, 5G teknolojileri üzerindeki çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Son 1.5 yılda yaptığı ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynayan Turkcell, Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testini yaparak saniyede 24.7 Gbit hıza ulaşmayı başardı. 15 GHZ gibi yüksek bir bantta yapılan test, bu bakımdan da dünyadaki ilk denemelerden birisi.

Dünyada ilklerden biri

İstanbul’daki Turkcell Küçükyalı Plaza’da gerçekleştirilen test sırasında 5G ile ilgili yaptıkları işbirliklerinin önemine değinen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, şunları söyledi: “15 GHz bandında gerçekleştirdiğimiz bu test, aslında bizleri nasıl bir gelecek beklediğini göstermesi açısından oldukça önemli. Turkcell olarak bir yandan 4.5G’de Türkiye’de dünyanın en güçlü altyapılarından birisini kurarken bir yandan da gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile 5G teknolojilerini dünyada ilk test eden şirketlerden birisi olduk. Amacımız 5G’yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülke olarak teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna gelebilmek.”

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem de şunları söyledi: “Ericsson olarak 5G’de Turkcell ile yaklaşık 1.5 yıldır 5G teknolojilerini geliştirmek için stratejik işbirliği yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin ilk 5G testi de bu çalışmaların bir sonucu aslında. Önümüzdeki dönemde 5G’de çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin 5G teknolojileri geliştirme yolculuğunu desteklemeye devam edeceğiz.”

5G teknolojisi Şebeke Katmanlama özelliği sayesinde her eve hatta odaya farklı ihtiyaçlara göre kapasite ve hızın ayrılabilmesini sağlayacak.

Örneğin salonda internet üzerinden 4K kalitesinde televizyon izlerken bu alana yüksek kapasite, mutfakta su ısıtıcıyı çalıştırmak için düşük kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alana daha düşük kapasite ayrılabilecek.

5G saha testlerini yönetecek

5G teknolojilerini geliştirmek için 2013 yılından beri çalışmalar yapan Turkcell, NGMN tarafından 2017 ve 2018 yılları boyunca global ölçekte gerçekleştirecek 5G saha testlerini de yönetecek. Ericsson Mobility Rapor’una göre, 2022 yılında dünyada 550 milyon 5G abonesi olması öngörülüyor. 5G’nin sunacağı yüksek hızlar sayesinde 500 Mbps’lik 4.5G hızı ile 30 dakikada indirilebilen 100 GB’lık bir dosya, 25 Gbps’lik 5G hızı ile 30 saniyede inecek.

5G teknolojisi neler vaat ediyor?

-Maksimum kapasite

-Düşük gecikme süreleri

-Frekans kullanımı

-Kişiselleştirme

-Servise göre kapasite

-Yüksek hızla hareket halindeyken de kesintisiz iletişim

-Minimum enerji kullanımı