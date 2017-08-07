Türkiye'nin her yerinden görüldü

Bugün dünyanın pek çok bölgesinde parçalı ay tutulması yaşanıyor. Ülkemizden de izlenen bu müthiş doğa olayı, Türkiye saati ile (TSİ) 20:23 sularında Dünya'nın tam gölge konisine girerek başladı. Tutulma ortasına 21:20 civarında ulaştı ve TSİ 22:18'de tutulma sona erdi. Tutulma Türkiye'nin her yerinden izlenebildi.



ÇIPLAK GÖZLE İZLEMENİN TEHLİKESİ YOK



En net haliyle Rusya'dan izlenen parçalı ay tutulması, Ortadoğu, Avrupa, Pasifik ve asya gibi çeşitli kıtalarda görülebiliyor.

Ay tutulmasının, güneş tutulmasına kıyasla çıplak gözle izlenmesinin bir tehlikesi yok.

En son yaşanan tam tutulma 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşmişti. Bir sonraki tam tutulma 1 yıl sonra 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BÖLGESİNDEN GÖRÜLDÜ

Türkiye saati ile (TSİ) 20:23 sularında Dünya'nın tam gölge konisine girerek başlayan parçalı tutulma Türkiye'nin birçok bölgesinden de gözlemlendi.

Kaynak: Milliyet