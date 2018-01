Türkiye'nin her yerinden akın ettiler!

Türkiye’nin birçok bölgesinden ve onlarca ilden gelen binlerce vatandaş, 12 yıl önce hayatını kaybeden Şeyh Süleyman Bağdu’yu dualarla andı. Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde kurulan 500 metrelik kardeşlik sofrasında binlerce seveni tarafından anılan Şeyh Süleyman Bağdu için Mevlid-i Şerif okutulmasından sonra aş döküldü. Anma etkinliğine Ankara’dan 6 kişi olarak geldiklerini belirten Üçler Çakır “1976’dan bu yana Ankara’dan geliyoruz. Gönlümüzde aşk gözümüzde yaş, sevgi kardeşlik anlatılmaz bir duygu ancak yaşanır. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. İnandığımız gibi yaşayıp, kardeşlerimizle inandığımız gibi göçmeyi nasip etsin. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Devletimize milletimize hayırlı böyle işler nasip etsin. Biz Ankara’dan 6 kişi geldik” dedi.

Anma töreni için Samsun’dan yaklaşık 40 kişi geldiklerini söyleyen Metin Yılmaz ise “Manevi bir duygu. Anlatılması çok zor olan ehli tasavvuf yolunda bir müşri kamilden istifade edebilmek bir lütuf. Bunun içine girince anlayabiliyorsunuz. Yaşadıkça iz ve istikametinde söz ve sohbetinde devam ettikçe onun faydalarını görebiliyorsunuz” diye konuştu.

Van’dan 12 araçla geldiklerini belirten Dilaver Aydemir isimli vatandaş her sene geldiklerini söyledi. Aydemir, "Biz Van’dan geliyoruz. 12 arabayla geldik. Her sene geliyoruz. Özellikle mevlitlerde yılda 3 sefer geliyoruz. Onun dışında canımız burayı arzuladığı zaman geliyoruz. Şarjımızı alıyoruz ve geri dönüyoruz. Çok güzel bir duygu. Burada hiçbir ırk gözetmeden Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi hep beraber burada birbirimizi kucaklıyoruz. Yılda bir ay da camai oluyor. O cemai ayında bütün Türkiye geneli herkes geliyor ve birbirimizi kucaklıyoruz” şeklinde konuştu.

Anma etkinliğine katılmak için Örmegöze köyüne gelen Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, şeyhin vefatının 12’nci yıl dönümü dolayısı ile bugün bir mevlit verildiğini söyledi. Demir, "Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Şeyh Selman Bağdu’nun her sene yaptığı etkinlikle ve bugünkü mevlit yemeği dolayısı ile inanç ve kültür turizmine çok büyük bir hizmet ettiğini düşünüyorum. Türkiye’nin her yerinden binlerce sevenleri Batman’a geliyor, Batmanlı insanları tanıyor ve burada hep beraber aynı sofrada oturup yemek yiyoruz. Gerçekten inanç ve kültür turizmine çok büyük katkılarının olduğunu düşünüyorum. İnsanların birbirini tanıması ve kaynaşmasında çok büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Yapılan bu etkinliklerde emeği geçenleri kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.



12 yıl önce hayatını kaybeden Şeyh Süleyman Bağdu’nun oğlu Şeyh Selman Bağdu ise anma etkinliği hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2006’da dünyasını değiştiren babamın 12’nci seneyi devriyesini gerçekleştiriyoruz. Karadeniz’den, Ege’den, İç Anadolu’dan misafirlerimiz bu güzel hava şartlarında sorunsuz bir şekilde geldiler. Mevlid-i şerifimiz okunacak ondan sonra öğle namazına müteakiben soframızda yemeğimiz serilip Allah kısmet ederse misafirlerimizi yolcu edip göndereceğiz. Çok duyguluyuz. Yani insanların böyle katılımının yüksek olması, insanların uzak yakın demeden gelmesi, bugünümüzde bizimle beraber olması sonsuz bir duygu”.