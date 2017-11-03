Türkiye'nin hayali gerçek oluyor

Türkiye yerli otomobiline 2021'de kavuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilini üretecek Ortak Girişim Grubu'nu açıkladı. Otomobili Anadolu Grubu, BMC Grubu, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'in hayata geçireceğini belirten Erdoğan, "Beklentimiz, hazırlık sürecini hızla tamamlayarak en geç 2019'da otomobilimizin prototipinin tamamlanması, 2021'de de ticari satışa başlanmasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yere sahip olduğuna inandığım bu projede en küçük bir gecikme istemiyoruz" dedi. Erdoğan, üretilecek ilk otomobile bedelini ödemek şartıyla talip olduğunu da açıkladı.

ÖZEL BİR EKİP TAKİP EDECEK

Ortak Girişim Grubu'na tam destek vereceğini anlatan Erdoğan, "Karşınıza çıkacak sorunların çözümü, engellerin aşılması noktasında Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağımı belirtmek istiyorum. Hatta gerekiyorsa sırf bu projenin takibi ve sıkıntıların bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanlığı'nda da bir ekibi görevlendireceğimi bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

PAZARLANMASINA DESTEK VERECEĞİZ

Otomobilin dünyaya pazarlanması konusunda da her türlü desteği vereceklerini anlatan Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu: "Dünya pazarlarında söz sahibi hemen tüm markaların ortaya çıkışlarında ve bugünlere gelişlerinde devlet desteği aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bizim de kendi markamız için bu şekilde hareket etmemizden daha tabii bir şey olamaz. Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi ancak işte bu tür atılımlarla ve girişimlerle mümkündür."

HİBRİT VEYA ELEKTRİKLİ OLSUN

Otomobilin sınıfı, tasarımı, motor teknolojisi, modeli, üretim yöntemi ve pazar hedeflerine Ortak Girişim Grubu'nun karar vereceğini söyleyen Erdoğan, "Halen TÜBİTAK bünyesinde üzerinde çalışmalar yapılan platform girişim grubumuzun emrine amadedir. Bunun yerine doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun biz, kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türkiye'yi ve Türk milletini bu büyük hayaliyle buluştursunlar" dedi. Türkiye'nin otomotiv sektörünün ilk 3 dönemini kaçırdığını anlatan Erdoğan, "Aynı hatayı bir kez daha yapmayacak, sektörün dördüncü değişim ve yükseliş dönemini inşallah ıskalamayacağız" mesajı verdi.

YERLİ OTOMOBİLİ YAPACAK BABAYİĞİTLER:

Ortak Girişim Grubu işbirliği protokolünü dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın nezaretinde imzaladı. Protokole Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İnan Kıraç (Kıraça Holding), Ahmet Nazif Zorlu (Zorlu Holding), Tuncay Özilhan (Anadolu Grubu), Ahmet Akça (Turkcell) ve Ethem Sancak (BMC Holding) imza koydu. Cumhurbaşkanı, babayiğitleri teker teker alkışlattı.

"ÜLKEMİZİN AYIBI HALİNE GELMİŞTİ"

Türkiye'de geçen yıl 757 bin otomobil satıldığını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'de bu konuda hâlâ adım atılmıyor olması artık ülkemizin bir ayıbı haline gelmiştir. Hamdolsun bugün işte bu ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz. Merhum Muhammed Ali, 'Hayal gücü olmayan insanının kanatları yoktur' diyor. Bizim de markası Türk, tasarımı Türk, mühendisliği Türk, teknolojisi Türk, üretimi Türk, pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Aslında bu bizimle birlikte milletimizin de hayalidir" dedi.

"BÜYÜYECEĞİZ, GÜÇLENECEĞİZ"

Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin keseceğini söyleyen Erdoğan, şunları anlattı: "Türkiye öyle bir ülke ki kimse husumetini kazanmak istemez, ama kimse büyümesini, güçlenmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını da istemez. Tabii biz başkalarının ne dediğine, ne istediğine bakmayacağız. Büyümeye devam edeceğiz, güçleneceğiz. Türkiye'yi darbelerle yıkamadılar, terör örgütlerini kullanarak hizaya sokamadılar, ekonomiyi silah gibi kullanarak sendeletemediler. Artık 15 Temmuz gecesi ve terörle mücadelede olduğu gibi hayatı pahasına ülkesine sahip çıkan bir Türkiye var."

"ŞAHSEN TAKİP EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, babayiğitlere seslenerek, "Ülke ve millet olarak bu büyük hayalimizi gerçekleştirme sorumluluğunu sizlerin sırtına yüklüyoruz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen ben de bu meseleyi yakından takip edeceğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 1961'de üretildi. Ancak araba benzin konulmadığı için yolda kaldı. Daha sonra yerli otomobil projesi bir süre rafa kalktı.

YERLİ OTOMBİLDE SÜREÇ NASIL OLACAK?

2019: Prototip model hazırlanacak

2021: Ticari satış başlayacak

DEVRİM OTOMOBİLİNİ ÖRNEK VERDİ

Konuşmasında Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası projesini, Devrim Otomobi'lini, Sütlüce'de modern silah ve cephane fabrikası kuran Nuri Killigil'in acı akıbetini hatırlatan Erdoğan, "Dünya standartlarında yerli piyade tüfeğimizi, tabancalarımızı, füzelerimizi yeni yeni ticari düzeye ulaştırabildik. Amerika'dan polis teşkilatımız bin 500 tabanca alacak. Verilen cevap, 'Kongre'den geçmedi.' Dedik ki 'Bundan böyle gerek yok. Amerika'dan tabanca almayacaksınız, kendi ürettiklerimizle bu süreci devam ettireceksiniz.' Ne gerek var, bu kadar nazı çekmeye" dedi.

'TÜRK MÜHENDİSLİĞİ HAYDİ HAYDİ YAPAR'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak bir adımı attıklarını belirterek, "Sektör tamamıyla hazırdır, fazlası vardır eksiği yoktur. Türkiye'de yerli otomobil yapacak mühendis de teknisyen de babayiğit de var. Arkasında kapı gibi devlet ve hükümet var. Çıktığımız bu yol Türk mühendisliği, sermayesi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Tüneller, tüp geçitler, köprüler yapan yerli otomobili de haydi haydi yapar" diye konuştu.

ÖZLÜ: KÜRESEL BAŞARI HEDEFLİYORUZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, "Türkiye'nin otomobilinin fazlası olacak eksiği olmayacak. Çıtamız yüksek, hedefimiz büyüktür. Sadece iç pazarda değil dış pazarlarda göz dolduran, farkındalık oluşturan küresel bir başarı hedefliyoruz. Türkiye'nin yerli marka otomobili için küresel incelemeler yaptık, analizler hazırladık" şeklinde konuştu.