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Türkiye'nin yıllardır üzerinde çalıştığı milli uydu hayali gerçek oluyor

Milli uydu 6A’da çalışmalar hızlandı. 33 Türk mühendis ve 354 işçinin görev yaptığı uydu, 600 milyon liraya mal olacak. Uydunun 2019 yılında uzaya fırlatılması planlanıyor.

13 Ağustos 2017 Pazar 09:50
Türkiye'nin yıllardır üzerinde çalıştığı milli uydu hayali gerçek oluyor

Türkiye'nin ilk ve tek milli uydusu olacak 6A için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2019 sonunda uzaya fırlatılması ve 600 milyon liraya mal olması planlanan uydunun yapım çalışmaları sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stratejik mahiyetiyle bizim için son derece önemli. Türkiye yakın zamanda hayali dâhi kurulamayanları da gerçekleştirmeyi mutlaka başaracaktır" diyerek önemine vurgu yaptığı Türksat 6A için Ankara'da kritik bir toplantı düzenlendi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve ilgili kuruluşlardan üst düzey bürokratlar önceki gün bir araya gelerek 6A'da gelinen süreci değerlendirdi. TUSAŞ, Türksat, TÜBİTAK Uzay, ASELSAN ve CTECH sanayi kuruluşlarının ortak çalışmaları ile yapımı süren Türksat 6A tamamlandığında Türkiye'nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen haberleşme uydusu olarak yörüngede görev yapacak.

600 MİLYON LİRA

Tamamlandığında 4 ton ağırlığa ulaşacak olan uydu, 42 derece boylamı konumuna yerleştirilmesiyle beraber 6A sistemi, Türksat tarafından Asya, Avrupa, Afrika (Kuzey ve Orta) kıtalarına; geniş bant internet, radyo-televizyon yayını, GSM hizmet ve güvenli haberleşme hizmetleri verebilecek. 2014'te bütçesi 546 milyon lira olarak belirlenen 6A'nın yaklaşık 600 milyon liraya tamamlanması hedeflenirken, uydunun 2019 yılı sonunda uzaya fırlatılması planlanıyor. 36 bin km yükseklikte yörüngeye girecek olan Türksat 6A'nın 15 yıl görev ömrü olacak. Hem askeri hem de ticari amaçla kullanılacak Türksat 6A'nın yapım çalışmalarında 33 Türk mühendis ve 354 işçi görev yapıyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN % 91'İNE GÖRÜNTÜ

5A, 5B ve 6A uydularıyla birlikte Türkiye uzayda etkinliğini daha da artıracak. Türksat, uzaydaki mevcut 3 yörüngesini de yeni uydularda 5'e çıkararak, dünya karasal coğrafyasının yüzde 71'ine, nüfusunun da yüzde 91'ine yayın götürme kapasitesine erişecek. Türkiye 2019'da fırlatılacak 3 yeni uydu ile birlikte toplamda 7 uyduya sahip olacak. Uydunun yapım aşamalarının kontrolü için ise Türksat içinde 15 kişilik Türksat Proje İzleme Ekibi faaliyette bulunuyor.

Sabah

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 09:50
  1. ASELSAN
  2. milli uydu
  3. ürksat içinde 15 kişilik Türksat Proje İzleme Ekibi
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