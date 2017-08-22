Türkiye'nin hamlesi Amerika'yı panikletti

İran ve Kuveytli yetkililerin yaptığı kritik ziyaretlerin ardından ABD Savunma Bakanı Mattis Ankara’ya geliyor. Mattis’in amacı terör örgütüne kalkan olmak ve Türkiye’nin olası harekatını geciktirecek önerilerde bulunmak.

İran ve Kuveytli yetkililerinin Türkiye’ye yaptığı kritik ziyaretlerin hemen ardından, ABD’den hamle geldi. Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik her kapsamlı harekatı öncesi devreye giren ABD, Savunma Bakanı James Mattis’i Ankara’ya gönderiyor.

Yarın Türkiye’ye gelecek Mattis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin ele alınması beklenirken, özellikle ABD tarafından terör örgütü PKK/PYD’ye verilen silah desteği ve Rakka sonrası süreç masada olacak.

OYALAMA PLANI

Mattis, İran ile PKK’ya ortak harekat hazırlıklarının konuşulduğu günlere denk gelen ziyarette, terör örgütüne yeni bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışacak. Türkiye’nin son dönemde İran ve Rusya ile sürdürdüğü operasyonel görüşmelerin hayata geçmesini önlemeyi hedefleyen Mattis, PKK’ya müdahalede Türkiye’yi bir kez daha oyalamayı planlıyor. Mattis’in, sunacağı yeni önerilerle Türkiye’nin olası harekatını geciktirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı’nın terör örgütü PKK’ya verdiği açık desteğin faturası, savunma bakanlığının bütçe taslağına girdi. Terör örgütü PKK’nın, ABD özel kuvvetlerinin kullandığı son teknoloji gelişmiş mühimmat ve silahlar ile donatıldığı 2018 bütçe raporundaki detaylar ile adeta resmileşti. Bütçe taslağında ABD’nin PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG’ye verdiği silahların detaylı listesi yer aldı. Teröre verilen bu desteğin arkasında ise ABD Savunma Bakanı James Mattis’in imzası bulunuyor. Silahların içerisinde ise birçok anti tank füzesi, yüksek teknolojili silahlar ve binlerce roketatar yer alıyor. Ayrıca gönderilen mühimmat içerisinde PKM (BİKİSİ), DShK (DOÇKA), RPG-7, AT4 ve SPG9, havan ve AN/PVS gece görüş gözlüğü de bulunuyor.

TÜRKİYE BOMBALADI, ABD KORUDU

Teröre desteğini gizlemeyen ABD, Türkiye’nin PKK’ya bomba yağdırdığı Mayıs ayında PYD-PKK’ya son dönemlerin en büyük sevkiyatını yaptı. 48 askeri araç ve 250 askerden oluşan konvoy, örgüte destek için yola çıktı. Türkiye’nin, Suriye’nin Karaçok bölgesindeki PKK hedeflerini vurmasının hemen ardından terör örgütüne 22 TIR silah, mühimmat ve araç desteği sağladı. Bu skandalın ardından, sınır hattındaki TSK unsurlarını hedef alan terör saldırılarında Amerikan yapımı TOW füzesi kullandığı ortaya çıktı.

AFRİN PLANI PANİKLETTİ

Türkiye’nin Afrin’e harekat hazırlığı ABD ve onun kara ordusu PKK’yı panikletti. Suriye’nin kuzeyinde devlet kurdurmak istediği terör örgütüne 3 aydır 1100 TIR’dan fazla cephane sevk eden Pentagon, PKK işgalindeki Afrin’in güney komşusu İdlib’e saldırı hazırlığı yapıyor. ABD güçleri Ayn el-Arab, Tel Abyad ve Rimeylan’da kurduğu üslerden sık sık insansız hava araçları (İHA) kaldırarak bölgede muhaliflerin durumuna ilişkin ayrıntılı istihbarat topluyor.

ANKARA TAKİPTE

Ankara, Suriye’nin kuzeyini DEAŞ bahanesiyle PKK’ya teslim eden Pentagon’un yeni oyununu dikkatle takip ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin doğusundaki Fırat Kalkanı bölgesine sürekli yığınak yaparken, Afrin güneyindeki İdlib’de Özgür Suriye Ordusu’na bağlı gruplara desteğini de hızlandırdı. ABD’nin PKK’ya, Türkiye’nin de ÖSO’ya sevkiyatı devam ederken, Çankaya Köşkü’nde önemli bir zirve gerçekleşti. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki zirveye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı. Edinilen bilgiye göre zirvede, ABD’nin İdlib’i işgal bombardımanına başlaması halinde Türkiye’nin cevabının ne olacağı tartışıldı.

TERÖR KORİDORU İÇİN SEFERBER

Suriye’de ABD’nin desteği ile 500 kilometrelik terör koridorunu oluşturan PKK/PYD, Türk hava sahasını tehdit etmeye başladı. Terör koridorunun kalıcı olmasını amaçlayan ABD’nin 70’ten fazla Rus yapımı SA-18 tipi uçaksavar füzesini gizlice Suriye PKK’sı PYD’ye teslim ettiği belirlendi. Bu silahlar Suriye’de farklı noktalara yerleştirildi. Kamışlı, Dirbesiye, Tel Abyad, Ayn-el Arab ve Afrin’deki füzeler saldırıya hazır halde bekletiliyor. ABD’nin gönderdiği füzelerin büyük bölümü Rakka’ya bağlı Ayn İsa’da örgüte verildi. Füzelerin bir kısmı buradan Kandil’e sevk edildi. Türkiye’nin Afrin’e harekât düzenlemesi noktasındaki kararlığı üzerine örgüt bu silahları Suriye sınırında işgal altında tuttuğu Kamışlı, Dirbesiye, Tel Abyad, Ayn-el Arab ve Afrin’e gönderdi. Örgüt, Afrin’e bağlı Cinderes ve Racon bölgelerinde iki noktada Türkiye’den gelebilecek hava harekâtlarına karşı da önlem aldı. Bu füzelerle Türk helikopterleri ve askeri uçakların hedef alınması talimatı verildi. Diğer noktalarda ise alçak uçuş halinde olan helikopter ve uçaklara karşı füze saldırısı hazırlığı yapıldı.

ÇAVUŞOĞLU IRAK'A GİDİYOR



Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele alacağı belirtildi.

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar İbadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesinin öngörüldüğü belirtiliyor.