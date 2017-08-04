Türkiye'nin hamlesi Almanya'yı fena bozmuş!

İstanbul Büyükada'da yaptıkları casusluk toplantısında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sözde insan hakları savunucuları arasındaki Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi Silivri Cezaevine nakledildi.

Berlin'de açıklama yapan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Steudtner'in Silivri'ye nakledilmesiyle birlikte 'tutukluluk koşullarının da kötüleşeceğinden endişe ettiklerini' dile getirdi. Steudtner'e yönelik soruşturmada ilerleme kaydedilmediğini ve tutukluluk halinin incelenmediğine dikkat çekti.

SERBEST BIRAKIN!

Bakanlık sözcüsü, bir kez daha hükümetin Steudtner'in serbest bırakılmasını talep ettiğini yineleyerek, Steudtner'e yönelik yürütülen soruşturmanın da, 'iddiaların dayanaksız' olması gerekçesiyle durdurulmasını istediğini belirtti.