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"Türkiye'nin hamlesi ABD'yi yenilgiye uğrattı!"

Türkiye'nin S-400 tercihini yorumlayan Rus uzman, Türkiye'nin bu hamlesinin ne anlama geldiğini yorumladı.

25 Temmuz 2017 Salı 23:53
"Türkiye'nin hamlesi ABD'yi yenilgiye uğrattı!"

Türkiye'nin olası S-400 alımına ilişkin ABD'nin kaygılarını yorumlayan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Washington'un endişelenmesi için her türlü gerekçenin bulunduğunu söyledi. Rus uzman, bu tercihin ABD'nin Rusya ile girdiği rekabette kaybeden taraf olduğunu gösterdiğini vurguladı.

ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin ‘kaygıları' Genelkurmayı Başkanı Joseph Dunford'un açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Dunford'un "Türkiye, Rusya'dan S-400 almış olsaydı, bu durum kaygı verici olurdu ancak böyle bir şey yapmadılar" şeklindeki ifadelerini Sputnik'e değerlendiren Korotçenko, "Eğer birileri bu konudan rahatsızlık duyacak olsa, öncelikle S-400'lerin geliştiricisi ve üreticisi Rus hava savunma şirketi Almaz-Antey'le girdiği rekabeti kaybeden ABD'li askeri-sanayi şirketleri duyar. Zira NATO üyesi Türkiye, Rus sistemlerini seçiyor. Bu tercih, Rusya'nın bu alanda ABD'yi geçtiğini gösteriyor. Türkiye, şu anda dünya piyasalarında bulunan en iyi sistemi alıyor" dedi.

"ERDOĞAN, ALDIĞI KARARDAN SON DERECE EMİN"

Bunun Türkiye'nin bağımsız olarak aldığı bir karar olduğunun altını çizen Korotçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tercihten son derece emin olduğunun altını çizdi.

"ABD'NİN SİYASİ VE FİNANSAL ÇIKARLARINA BİR DARBE"

Öte yandan Dunford'un siyasetçi gibi hareket ettiğini belirten Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıklama, ABD'nin bundan memnun olmadığını gösteriyor. Elbette öyle, zira Türkiye'nin S-400 alması, ABD'nin jeopolitik ve finansal çıkarlarına darbe vuruyor. Rus S-400 sisteminin bir NATO üyesinde konuşlandırılacak olması, Rusya'nın rekabet alanındaki üstünlüğünü gösteriyor."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 23:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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