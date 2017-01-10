Türkiye'nin hamlesi ABD'nin kabusu olacak!

İşte o yazı:

Amerika'nın kendi içinde büyük savaş var. İçerideki BARONLAR ile Trump karşı karşıya.

BAŞKANLIĞA yürürken hiçbir medya grubu TRUMP'ın yanında olmadı. Ama geldi. Şimdi ABD DERİN DEVLETİ "Trump seçimleri Rus HACKERLER 'ın müdahalesi sonucu kazandı" tezini işliyor! Ve tüm dünyanın buna inanmasını istiyor. Bir yalanı ne kadar sıklıkla ve gür bir sesle söylersen o kadar çok kişiyi yanında bulursun. ABD bunu en iyi yapan devlettir... Şimdi herkesi buna inandırmaya çalışıyorlar.

En azından TRUMP'ı Rusya-Türkiye ekseninden vazgeçirinceye kadar!

Bu eksene karşı çıkanları anlatalım...

Ama önce HACKER TEZİNİ satmaya çalışanlara bakalım.

Öncesinde Rusya'nın yaptığı son açıklamaya...

Rus basını KIZILORDU KOROSU'nu taşıyan uçağın KUYRUKTA MEYDANA GELEN BİR ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜĞÜNÜ YAZMIŞTI.

Resmi ağızlar da bunu söylemişti... Ancak dün PRAVDA "TU-154, ELEKTRONİK SİNYAL SALDIRISI SONUCU DÜŞTÜ!" manşetini attı!

Yani ABD'ye BAŞKAN SEÇTİREN Rusya kendi sembolü olan KIZILORDU KOROSU'nu koruyamıyordu!

Savaş umduğumuzdan çok daha büyüktü.

Anlamakta zorlananlar vardı ama gerçek buydu!

Karşımızdaki AKLIN nasıl işlediğine, neye ulaşmak istediğine bakmamız şart!

Hem de yeni merceklerle! Durumu anlarsak az hasarla zaferle çıkarız...

Ve atılan her adımı inceden inceye sorgulamamız gerekiyor!

AĞUSTOS ayına dönelim.

2015'e...

Dönelim ki oyunu görelim...

Büyük bir sevinçle Almanya'dan ve Amerika'dan PATRIOT'lar geliyordu.

Muhtelif yerlere konuluyordu. "Türkiye savaşa mı girecek?" sorularıyla herkes olan biteni izliyordu... Gelen Patriotlar'ın ne kadar kalacağını bilen de yoktu. Geliyordu!

Ancak bir SÜRE SONRA bunların geri çekilmesi gündeme düştü! GARİPTİ! Hem de çok garip! Ama kimse yeterince üzerinde durmuyordu! "Suriye'den her hangi bir tehlikenin gelme ihtimali yok!", "Yazılımda yeniliklere gidilecek", "Doğu Akdeniz'den Aegis Savaş Sistemi devreye girecek, bunlara gerek kalmadı" sözleri havada uçuşuyordu!

Çok kişi ne olacağını anlamıyordu.

Ama gelişmeler peş peşe yaşanıyordu.

2013'te ABD'nin iki füze bataryası Gaziantep'e, Almanya'nın iki bataryası Kahramanmaraş'a, Hollanda'nın iki bataryası da Adana'da kurulan birliklere konuşlandırılmıştı.

Füzeler, Türkiye'nin sınır bütünlüğünü koruyacak ve NATO'nun güneydoğu sınırındaki tehditlere karşı önlem alacaktı.

Ama böyle olmadı!

Plan değişti!

Plan 2015'te değiştirildi!

NATO, TÜRKİYE'ye savaş açtı!

Tam da bu tarihte! Ağustos 2015'te yerleştirilen bütün Patriotlar'ın çekilmesi kararlaştırıldı.

Ani bir kararla hem de...

Tek tek çekildiler...

Gerekçeler inandırıcı değildi ama üzerinde düşünmüyorduk. Ağustos'ta karar alındı, Eylül'de sökümler ve geri gitme başladı!

NEDEN?

İŞTE SORU BU!

Bu plan PENTAGON'da yapıldı. En ince detaylarına kadar! Biz bilmiyoruz ama bu kararların alındığı toplantıda TÜRK GENERALLER de vardı!

Karar birlikte alınıyordu!

NATO'nun ALMAN KANADI görev aldı.

Daha doğrusu ilk adımı onların atması için görev verildi. Sonra ABD devreye girecekti.

Öyle de oldu.

Tabii aradan iki ay geçince herkes PATRIOT olayını unuttu! Çünkü gündemimizde bambaşka bir konu vardı!

Ve sıcaktı!

TÜRKİYE, RUS SAVAŞ UÇAĞINI SINIRDA VURDU VE DÜNYAYA MANŞET OLDU!

Hatırlayın belki de dünyada ilk olarak ben "AMERİKALILAR VURDU. İşi de içerideki Amerikalılar'a yaptırdı" diye yazdım. Olaydan birkaç dakika sonra yazdım hem de... Ankara'da birileri "EMRİ BEN VERDİM!" diyordu.

Belki de vermişlerdi, bilemem. Ama ben arka planına bakarım.

Ve bunu yazarım!

Uçak düşürüldükten sonra NATO ve AMERİKA "Herhangi bir Rus saldırısına karşı sonuna kadar yanınızdayız" garantisini veriyordu. Olması gereken buydu. Ama gerçek hiç de böyle değildi...

Putin, uçağın Amerikalılar tarafından düşürüldüğünü olaydan sadece 4 saat sonra öğrendi. Ankara gerçeği öğrense de belki söylemeyi doğru bulmuyordu! Kimin ne kadar güvenilir olduğu tartışmalıydı.

At izi it izine karışmıştı neticede...

Putin oyunun büyüklüğünü görünce Suriye'deki HAVA BİRLİKLERİNE "SAKIN TÜRKİYE SINIRINA YAKLAŞMAYIN!" talimatı verdi.

Çünkü yaklaşsalar tekrar tekrar uçakları düşürülecekti. Bunu biliyordu. Çekilmek istendiği savaştan kurtulmak istiyordu!

ABD'nin ikinci planı 2. 3. 4. yani ne kadar RUS UÇAĞI VARSA düşürmek üzerineydi.

Arka planda emri veren AMERİKALI GENERALLERDİ! Putin bunlara cevap veremeyeceğini bildiği için geri çekildi.

Alacağı bir sonuç yoktu.

Kumpası gördü ve geri adım attı...

Ama o sırada ANKARA 'da bulunan bazı isimlerin ağzı hiç durmuyordu!

"50 yıl sonra Rus uçağını düşüren bir ülkeyiz..." diyerek devleti rotasından çıkarmak istiyorlardı. Herkesi gaza getirip...

Hatta bakın bakalım RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ İLK KİM DUYURDU SOSYAL MEDYADAN!

Hiç de uzaklardaki isimler değillerdi.

Devletin tepesine yakınlardı! Ama operasyon başlamıştı bir kere... Herkes rolüne sahip çıkıyordu. Anlamıyorduk!

İçimizdeki YABANCILAR hiçbir zaman uzakta değildi.

Elimizi atsak sürüsü vardı! Böyleydi!

Maalesef! İşte TÜRK GENERALLERİN DE KATILDIĞI TOPLANTIDAN Patriot ve Rus uçağının vurulması kararı çıktı. Fakat tutmadı! Peki sonra ne oldu?

Aynı ekip biraz daha değişerek 15 TEMMUZ'u planladı... DARBE ya da KALKIŞMA Rus uçağıyla yarım kalan planı hayata geçirmek için tezgahlandı. Herkes bir olup geldi. Ama bu plan da millete takıldı. O da tutmadı.

NATO üst üste iki kez kurduğu oyunda mağlup oluyordu.

Geliyorlardı ama oyunları istenen, beklenen ve amaçlanan sonuçları vermiyordu!

Peki vazgeçecekler miydi?

Geri adım atacaklar mıydı?

Hayır! Geleceklerdi! Gelmeye devam edeceklerdi... NATO da ABD de geri adım atıp oyunundan vazgeçemezdi!

Onlar gelecekti, bizler oyunu bozacaktık...

Karşımızdaki bu büyük güç ŞİMDİ BÜTÜN ENSTRÜMANLARIYLA EKONOMİK SAVAŞ İÇİN DÜĞMEYE BASTI!

ANKARA'yı parasız, güçsüz, dirençsiz bırakmak için gelecekler... Muhtemelen bu en son kullandıkları silah olacak. PARA ÜZERİNDEN gelmek için de çok adama görev verildi. Her yerde oyunu hayata geçirmek için baskı kuruyorlar...

Türkiye'nin kendi sistemini kurması, milli politika izlemesi kimyalarını bozmuş durumda! Buna katlanamayacaklarını zaten söylüyorlar...

Hem DOLAR üzerinden hem de ekonominin her alanındaki boşluklardan gelmeye çalışacaklar... Bunu bilelim ki birlik olalım! Karşımızdaki ittifak ülkemizi bizden istiyor. Bunu da almak için zayıf noktalarımıza saldırıyor!

Bu tezgah için içeriden dışarıdan çok adam gönüllü...

İsimlere girmek istemem!

Ama sayıları hiç az değil!

Amerika'nın Türkiye'yi kaybetmesi kendi imparatorluklarının son bulması demek! Bu bölgede DOLAR kullanılmadığı anda biterler.

TÜRK-RUS işbirliği ARAPLAR 'ı da yanına aldı mı AMERİKAN RÜYASI KABUSA dönüşür!

Bunu bilerek geliyorlar...

Gelecekler de!

Bilelim. Ve yan yana duralım. Omuz omuza. Sapasağlam... İstedikleri şeyin telafisi yok! VATANI İSTİYORLAR! "VERELİM !" diyenleri biliyoruz! Ama vermeyecekler çok bu ülkede...

HAKSIZ MIYIM !

NOT: Ekonominin yanında önemli ölçüde DEAŞ'ı kullanacaklar. Karşımızda HİÇ BATILI görmeyeceğiz. Ama bunlarla mücadele ediyoruz... Aklımızı ve kalbimizi alıp "sizi YAŞATALIM " diyorlar! Birileri buna razı!

Üzüleceğimiz taraf bu! Ama zaferler bu nedenle önemlidir! Hem içeride hem dışarıda kazanıldığı için...