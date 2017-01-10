Türkiye'nin gururu yarın TSK'ya teslim ediliyor!

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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretilen 500 modern piyade tüfeği (MPT-76), Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Yerli imkanlarla üretilen tüfeklerin teslimatı yarın Kırıkkale MKE Silah Fabrikasında gerçekleştirilecek. Ayrıca Uzun Menzilli Atış Poligonu-Test Merkezi açılışı da yarın yapılacak.

MKE tarafından, 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde 5,56 mm MPT projesine başlandı. Bu proje ile envanterlerde bulunan silahların üstün özelliklerini taşıyan, tasarım ve üretimi tamamen yerli, özgün, yeni bir 5,56 mm otomatik piyade tüfeği üretilmesi planlandı. 2008'de TSK'nın istekleri doğrultusunda uygulama planı revize edilerek silahın 7,62 mm olarak üretilmesine karar verildi. MPT-76, tüm teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekti.

Üretilen 200 adetlik pilot kafile silahlar, birlikler tarafından değişik ortam ve koşullarda kullanılarak iyileştirme önerileri alındı ve 2015'te 20 bin MPT-76 tedariki için sözleşme imzalandı. Seri üretim dönemi kapsamında 500 adetlik ilk kafile üretimi yaklaşık 1 yılda gerçekleştirildi. Kalan 19 bin 500 silahın üretim ve teslimi bu yıl tamamlanacak.

MPT-76'nın özellikleri

- Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği ilk piyade tüfeği.

- 42 farklı tasarım doğrulama testinden geçen ilk ve tek piyade tüfeği.

- 4 yönlü MIL-1913 NATO standardı modüler monte tertibatına sahip olup aksesuar ve gece-gündüz optik nişangah kullanımına uygun.

- Faydalı model ve patent belgelerine sahip.

- Soğuk dövme metodu ile üretilen serbest salınımlı uzun ömürlü namlusuyla kullanıcısına güven veriyor.

- 12 kademeli hassas olarak ayarlanabilen dipçik yapısına sahip.

- Dakikada 700 atım gerçekleştiriyor, 600 metre etkili menzile ve 800 metre/saniye ilk hıza sahip bulunuyor.

Yeni atış poligonunda 4 atış kanalı, 8 test odası, bir silah teşhir salonu, bir heyet odası, bir toplantı salonu, silah yıkama-yağlama alanları yer alacak.

Poligon, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun kapalı atış kanalına sahip poligonu olma özelliğini taşıyor. Merkezde, hafif silahlara ait bütün çevresel testler dünya standartlarında yapılabilecek.

Test odalarında, piyade tüfekleri, makinalı tüfekler ve makinalı tabancaların fonksiyonel atışları, hızlandırılmış yağmur testi, yüksek sıcaklık testi, düşük sıcaklık testi, nem testi, çamur testi, zehirli gaz testi, hızlı kamera çekimleri ve geri tepme kuvveti ölçüm testi gerçekleştirilebilecek.