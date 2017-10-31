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Türkiye'nin gururu dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik güçlerine dağıtılan milli tüfek MPT-76, yurt dışında da kullanılmaya başlandı.

31 Ekim 2017 Salı 12:16
Türkiye'nin gururu dünyaya açılıyor

Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında 2014'te prototipleri üretilen MPT-76 için seri üretim sürecinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) 20 bin, Kalekalıp'a 15 bin, Sarsılmaz'a 10 bin adet sipariş verildi.

MKEK, bugüne kadar 500'ü Cumhurbaşkanlığına olmak üzere 3 bin 200 tüfeğin teslimatını gerçekleştirdi. Kurum, kalan tüfeklerin teslimatını gelecek yıl tamamlamayı planlıyor.

Türkiye'de envanterdeki ağırlığı artan MPT-76, yurt dışında da kullanılmaya başlandı. MPT-76'dan Somali'ye 450 adetlik teslimat yapıldı.

Güvenlik sorunları yaşanan Somali'de, yetkililer, ordunun askeri alanda eğitim ve donanıma ihtiyacı olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.

Türkiye ile Somali arasında askeri eğitim ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı. Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da ev sahibi ülkenin askerlerinin eğitimine yönelik askeri eğitim üssü inşa etmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de MPT-76'yı envanterine dahil etmek üzere harekete geçti. KKTC ile 2 bin 500 adetlik MPT-76 siparişe bağlandı.

Özellikleriyle göz dolduruyor

MPT-76, NATO tarafından belirlenen 47 ayrı testten başarıyla geçti. 1,5 milyondan fazla fişekle test edilmiş tek ve özgün silah özelliğini taşıyan MPT-76, 4,2 kilogram ağırlığıyla diğer piyade tüfeklerine oranla daha hafif ve düzeneğinde bulunan gaz sistemi sayesinde ısınma problemi yaşamıyor.

Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapabilen MPT-76, 7,62 mm, 51 NATO kalibre ve 20 fişek kapasiteli kompozit şarjöre sahip bulunuyor.

Etkili menzili 600 metre olan MPT-76'da, modüler bir kundağa entegre edilmiş kızak sistemi yer alıyor. Silaha, ray sistemiyle uyumlu bütün aksesuarlar eklenip çıkarılabiliyor.

MPT-76, teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekti ve ilgi odağı oldu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 12:16
  1. MKEK
  2. MPT-76
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  4. NATO
  5. Somali
  6. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
  • abdoabdo1 sa önce
    iyide bir araba yapamıyoruz. bilhassa motor sanayimiz sıfır
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