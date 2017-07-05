Türkiye’nin güneydoğusu da dahil edildi… Ne yapmaya çalışıyor?

Peşmergebaşı Barzani “14 yıldır bekliyoruz, daha fazla bekleyemeyiz” diyerek 25 Eylül’de sözde bağımsızlık referandumu yapmakta ısrarını sürdürüyor. O referandum için hazırlıklar da devam ediyor.

Referandum reklamları da yayınlanıyor. Peşmergebaşının televizyonu da sosyal medyadan referandum kampanyası yapıyor.

O kampanya kapsamında paylaşılan görsel ise aslında her şeyi anlatıyor. Peşmergebaşının Kürdistan dediği yerin içinde Türkiye’nin güneydoğusu da var.