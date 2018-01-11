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Türkiye'nin gündemine oturan o futbolcunun yeni takımı belli oldu

Türkiye'nin gündemine oturan Mertcan Çam'ın takımı belli oldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 08:55
Türkiye'nin gündemine oturan o futbolcunun yeni takımı belli oldu

Trabzonspor’dan sezon başında yeniden Şanlıurfaspor’a kiralanan, ancak burada kulüp başkanı ile yaşadığı ‘Dayak’ olayından sonra sözleşmesini fesih ederek Trabzonspor’a geri dönen Mertcan Çam’ın yeni takımı belli oldu.

22 yaşında ki orta saha oyuncusu bu kez bordo-mavililer tarafından TFF 3. Ligde mücadele eden Bandırmaspor’a kiralandı.

Sezon sonuna kadar Bandırmaspor’a kiralanan Mertcan Çam, yeni takımına Antalya’da imza attıktan sonra devre arası kampına da dahil oldu.

Mertcan Çam, “Bandırmaspor hedefleri olan bir takım. Hedefleri olan takımlara hedefleri olan oyuncular gelir. Bandırmaspor’da şampiyonluk yaşamak istiyorum. İnşallah hep birlikte bunu başaracağımızı düşünüyorum” dedi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 08:55
  1. Mertcan Çam
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