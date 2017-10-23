Türkiye'nin gücüne güç katacak

Reis sınıfı yeni tip denizaltıların üretim ayağında ilk kaynak Cuma günü Piri Reis’e yapılacak. Piri Reis’in 2018 sonunda denize indirilmesi, diğer 5 denizaltının da 2025’e kadar tamamlanması bekleniyor. Türkiye, 2030’lu yıllara yeni tip 6 denizaltıyla birlikte dünyanın sayılı güçlü donanmalarından birine sahip olarak girecek.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak dev bir ‘canavar’ olarak tanımlanan Yeni Tip Denizaltı’ya ilk kaynak bu hafta yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı himayesinde Cuma günü gerçekleştirilecek ilk kaynak töreniyle birlikte proje hızlanacak. 2.7 milyar dolarlık proje kapsamında yüksek yerli katkılı 214 sınıfı 6 modern denizaltı Türk donanmasının envanterine katılacak. Yeni Tip Denizaltılar, Hidrojen Yakıt Hücresi Teknolojisi ile geliştirilen Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip olacak. Bu özellikleri sayesinde su sathına çıkmaksızın 15 gün kesintisiz denizaltında harekat icra edebilecekler.

BOYU 66, YÜKSEKLİĞİ 13 METRE

Yakıt ikmaline gerek olmaksızın okyanus aşarak Amerika’ya gidip geri gelebilecekler. Sessiz seyir yapma kabiliyetiyle de Reis sınıfı denizaltılar Türk Deniz Kuvvetlerinin muharebe etkinliğine önemli katkı sağlayacaklar. Yeni tip denizaltılar, uluslararası literatüre, Type-214TN (Turkish Navy) olarak girecek. Yeni tip denizaltılar, 66 metre boyunda ve 13 metre yüksekliğinde olacak. Su üstü deplasmanı bin 845, su altı deplasmanı ise 2 bin 13 ton olacak. İlk denizaltı Piri Reis’in ardından, diğer denizaltıların Hızır Reis, Murat Reis, Aydın Reis, Seydi Ali Reis ve Selman Reis olarak adlandırılmaları bekleniyor.

STRATEJİK BİR PROJE

Alman Thyssen-Krupp Marine Systems Ortak Girişim Grubu’nun (TKMS) ana yükleniciliğindeki proje kapsamında Türkiye, denizaltı üretiminde kritik teknolojileri de bünyesine katacak. Projenin alt yükleniciliğini ise geniş yelpazede yerli üreticiler üstleniyor. Aselsan, Havelsan, Milsoft, STM A.Ş., Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, Meteksan Savunma, IDS, AYESAŞ’ın projeye katacakları milli sistemler sayesinde Türkiye’nin yeni denizaltısı azami yerlilikle üretilmiş olacak. Bu projede alt yüklenici olan STM A.Ş., Endonezya’nın denizaltı ihtiyacının karşılanacağı projede ise Alman TKMS ile birlikte gireceği ihalede ana yüklenici olacak.

2025’E KADAR 6 DENİZALTI

İlk kaynağı yapılacak olan Piri Reis yeni yerli tip denizaltının 2018 sonunda denize indirilmesi ve 2020’de seyrüsefer için hazır hale gelmesi bekleniyor. 2.7 milyar dolarlık proje kapsamında kalan 5 denizaltı da her yıl 1 tane olmak üzere 2025’e kadar tamamlanacak. Türkiye, 2030’lu yıllara yeni tip 6 denizaltıyla birlikte dünyanın sayılı güçlü donanmalarından biri olarak girmiş olacak. Proje kapsamında elde edilecek bilgi birikimi ve teknolojik kabiliyetin, tamamen “milli” denizaltı programının başlangıcına öncülük etmesi bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, milli denizaltı için 2030’a işaret ediyor.

Denizaltıların üretiminde yerli birçok firmadan da ürün tedarik edilecek. MİLGEM Projesi başlandığında tersanelerinde yüzde 7 milli katkıyla çalışırken bugün bu oranı yüzde 70’e ulaştıran Türkiye, yurtdışı projelerde de bu tecrübeleriyle önemli bir tedarik ülkesi haline gelmiş durumda.

CANİKLİ: AMBARGOLARI AŞARIZ

Türkiye’ye uygulanan ambargoları milli imkanların artırılmasıyla aşacaklarına işaret eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’nin terörist örgüt PYD’ye yaptığı yüksek miktardaki silah yardımına dikkat çekerek, “Tedbirlerimizi bu örgütlerin sahip olduğu silahların bir gün Türkiye’ye yöneleceği ihtimali üzerine alıyoruz” dedi. “Eğer bize ambargo uygulayarak Türkiye’yi zor durumda bırakma hesabı yapanlar varsa, böyle bir hesap içinde hiç olmasınlar” diyen Canikli sözlerini şöyle noktaladı: “Bugüne kadar bu hesaplar şaştı, bunu görüyoruz. Hesapları, oyunu bozan Türkiye’dir, Türk milletidir.”

Komutanlığa dikey inşa altyapısı kazandıracak

Reis sınıfı yeni tip denizaltılar yüksek yerlilik oranıyla Gölcük Tersanesi'nde üretilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin tamamlanmasının ardından Gölcük Tersanesi Komutanlığı, havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltılara ilişkin teknolojiyle torpido bölümü dahil inşa kabiliyetlerine sahip olacak ve yatırımlar sonucunda denizaltı bloklarının ‘dikey inşası’ altyapısını kazanacak.