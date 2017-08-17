Türkiye’nin gözde turizm bölgesi yanıyor

Turizm merkezlerinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Şeytan Sofrası’ndaki yangın rüzgarında etkisiyle büyürken, alevlere ilk olarak 4 helikopter ve 1 uçak ile müdahale ediliyor. Balıkesir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan çok sayıda ekiple yangına müdahale ediyor.

Yangının nasıl çıktığı ise şu an bilinmiyor.