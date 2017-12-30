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Türkiye'nin göz bebeği körfeze demir attı

Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan 'Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2', İzmit Körfezi'nde demirledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:55
Türkiye'nin göz bebeği körfeze demir attı

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, saat 11.00'de Marmara Denizi yönünden İzmit Körfezi'ne giriş yaptı.

Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 12.00'de Gebze ilçesi Muallimköy açıklarına ulaştı. 229 metre uzunluğundaki gemi, burada demirleyerek beklemeye başladı. Bu sırada gemi çevresinde birkaç botun tur attığı görüldü.

Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 16:55
  1. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
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