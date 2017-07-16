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Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğunda, 15 Temmuz etkinliği

Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:01
Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğunda, 15 Temmuz etkinliği

Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi. Konsolosluk binasında düzenlenen programa, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin yer aldığı posterlerle adeta akın ettiler. Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, 15 Temmuz darbe gecesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur’an’ı Kerim okundu.

"Türkiye’ye ve demokrasimize bağlılığınız bizleri son derece mutlu etti"

Başkonsolos Şener Cebeci yaptığı konuşmada ’’15 Temmuz 2016 akşamı Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) tarafından demokratik meşru Hükümetimize ve Anayasal düzenimize karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi, devletimiz, halkımız ve güvenlik güçlerimizin birlikte kararlı duruşuyla ve mücadelesiyle akamete uğratılmıştır. Bir yıl önce yaşanan darbe girişimi nedeniyle çok hızlı organize olup hassasiyet göstererek, buralarda toplandığınızı bizler duymuştuk, bugün de burada aranızda olduğum için çok mutlu oldum. Türkiye’ye ve demokrasimize bağlılığınız bizleri son derece mutlu etti. Bizlerde, sizlere en iyi konsolosluk hizmeti verebilmek için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz’’ dedi.

“Avrupalı Türkler her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında”

UETD Genel Başkan Yardımcısı Serkan Sezen yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olanları asla unutmayacaklarını, Türkiye’nin bu tür haince girişimler karşısında birlik ve beraberlik içinde olduğunu bunu da hain darbe girişiminde gösterdiklerini vurgu yaparak, Avrupalı Türklerin her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:01
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