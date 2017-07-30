Türkiye'nin en yüksek gölü dalış meraklılarını bekliyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve 2 bin 250 metre yüksekliğindeki rakımıyla ülkenin en yüksek gölü konumundaki ve yüzeyi 6 ay buzla kaplı olan Balık Gölü, yaz ve kış dalışlarına olanak sağlıyor.



Dalış sporlarının serbest, tüplü ve buz altı dalışlarının tamamına uygun olan Balık Gölü, dalıştaki yatay ve dikey teknikleri için de tercih edilebiliyor.

Beslendiği kaynak suları dolayısıyla berrak bir su yapısına sahip ve görüş mesafesinin 10 metreye kadar çıktığı göl, su altı görüntüleme, serbest dalış ve tüplü dalış için aranan birçok özelliği sağlıyor.

Geçmişte, Serbest Dalış Dünya Şampiyonu Şahika Ercümen'in de dalış gerçekleştirdiği gölün sunduğu dalış imkanların yanı sıra su altındaki flora ve faunası da ayrı bir güzellik sunuyor.

Ağrı Orman ve Su İşleri Müdürü Necati Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balık Gölü'nün Ağrı Dağı'ndan akan lavların küçük bir akarsuyun önünü kapatması sonucu oluşan lav set gölü olduğunu söyledi.

Gölün, çevresindeki dağlardan gelen küçük dere, kıyıdaki pınarlar ve yer altı sularıyla beslendiğini belirten Kara, "Balık Gölü, en derin yeri 70 metre olan, Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biridir. Suyu tatlıdır ve içme suyu olarak kullanılır. Güneydoğusundan çıkan akarsu, Doğubayazıt sazlıklarını besler. Göl genelde yılın beş ayı buzlarla kaplıdır. Gölün kuzeyindeki küçük bir yer güçlü pınarlar sayesinde donmamaktadır, kıyıları çamurludur ve özellikle güneydoğusunda küçük sazlıklar bulunur." dedi.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) serbest dalış sporcularından Coşkun Oluz da Balık Gölü'nün birçok dalış sporu için elverişli olduğunu söyledi.

Balık Gölü'nün yazın serbest ve tüplü dalışın yanı sıra kışın da buz altı dalışları için elverişli olduğunu belirten Oluz, şunları kaydetti:

"Gölün kıyılarından derinliklerine kadar birbirinden güzel ve farklı bitkiler mevcut. Gölde yaptığımız dalışlarda alabalık ve sazan türlerinin yanı sıra ıstakoz ile çeşitli tatlı su hayvanlarıyla karşılaştık. Gölde dalış yapılabilecek belli noktalar var, rüzgarlı havalarda dalgalanma olduğundan su altında görme mesafesi düşüyor. Gölün su altındaki bitki örtüsü dalışta ayrı bir güzellik sunuyor, dalgıçların mutlaka görmesi gereken bir adres. Bu spora meraklı herkesi buraya davet ediyoruz, dalışın neredeyse her türü için harika bir seçim."

Kaynak: AA