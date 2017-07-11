Türkiye’nin en yaşlı Dünyanın 4. yaşlı ağacının tanıtımını Vali Çınar yapacak.

Bu hafta sonu ise Alaplı İlçesine yaklaşık 45 km mesafede olan tam 4112 yaşındaki Porsuk ağacını 1 km lik zorlu bir yokuşu da tırmanarak ziyaret etti. Zonguldak İlimizin sadece madencilik ile değil doğa ve kültürel turizmi ile de çok önemli zenginliklere sahip olduğunu vurgulayan Vali Çınar, bu değerlerin İl Turizmine etkili bir şekilde kazandırılması için de proje yapacaklarını dile getirdi. Türkiyenin en yaşlı ve Dünyanın da 4. Yaşlı ağacı olan Porsuk ağacının mutlaka görülmesini belirten ve etrafındaki yayla ve doğanın muhteşem olduğunu vurgulayan Vali Çınar burayı bir kez görenin kesinlikle müptelası olacağını ve her yıl mutlaka geleceğinden emin olduğunu vurguladı. Bu ağacın gerçekten 4112 yaşında olduğunu bilimsel olarak kanıtlanmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Vali Çınar , bu bilimsel çalışmayı yürüten ve 1 ay boyunca Karadeniz Teknik üniversitesinde laboratuvar çalışması gerçekleştiren bu üniversitenin öğretimn elamanları Prof Dr. Ercan Oktan ve Murat Yıldız a teşekkür borçlu olduklarını belirtti.