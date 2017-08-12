"Türkiye’nin En Uzun Gecesi: 15 Temmuz" Kitabı Çıktı!

İlk yılını dolduran 15 Temmuz direnişi ile ilgili Akademisyen-Gazeteci Abdulkadir Şen tarafından kaleme alınan “Türkiye’nin En Uzun Gecesi: 15 Temmuz ve Darbenin Ardındaki Dış Dinamikler” isimli akademik çalışma okurlarıyla buluştu. Kitapta diğer 15 Temmuz çalışmalarından farklı olarak 15 Temmuz darbesinin ardındaki Dış Dinamikleri, Cumhuriyetten günümüze yaşanan darbelerdeki Batı ilişkisini çeşitli belgelerle ele alan ve Ak Parti döneminde gerçekleşen değişimi ele alan Abdulkadir Şen 15 Temmuz darbesinin Türkiye Dış politikası ile ilişkisini de inceliyor.

Emperyalist ülkeler tarafından kışa çevrilen Arap Baharı sonrasında Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan gelişmeler sonrası AK Parti’nin politikalarını inceleyen ve bu politikalarla çeşitli uluslararası aktörlerin çıkarlarının çatışmasını ele alan yazar 15 Temmuz darbesinin Türkiye’nin bu politikalarını değiştirmeye ve içine kapanmaya mecbur kalmasını amaçladığını ele alıyor. Kitapta özellikle çeşitli belgeler ve görsellerle ele alınan “15 Temmuz Sırasında Batı Basının ve Batı Ülkelerinin Tutumu” bölümü oldukça dikkat çekiyor.

Çalışmada ayrıca Gülen Hareketi ve Ilımlı İslâm Projesi de ayrıntılı olarak incelenerek çeşitli uluslararası Düşünce Kuruluşlarının raporlarına atıflar yapılıyor. Yazar tarafından kitabın amacı şu şekilde açıklanıyor:

Bu çalışma 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de yaşanan ve destansı bir halk direnişiyle engellenen darbe girişiminin nedenlerini, gelişimsürecini, aktörlerini, Batı dünyasının tutumunu incelemektedir. Çalışmaayrıca yaşanan önemli gelişmeleri, tarihi konuşma, belge ve resimleri yerlive yabancı araştırmacılar için nesnel bir dille sistematik bir şekilde biraraya getirip olaylara ilişkin tahlillerle ele almayı amaçlamaktadır.

Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır:

• Birinci bölüm: Türkiye’de son 15 yılda yaşanan gelişmeleri, Türkiye vedünyada son yüzyılda yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak inceleyipyaşanan darbenin nedenlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Kitap birtarih araştırması olmadığı için geçmişe ilişkin bu makro bakışın özetolması tercih edilmiştir.

• İkinci bölüm: Darbenin başlaması, gelişimi ve engellenmesi süreci elealınmıştır. Bu bölümde aynı zamanda darbe öncesi ve sonrasında Batıdünyasının ve uluslararası medyanın rolü ve tutumu analiz edilecek,Batı dünyasında 15 Temmuz öncesi yapılan darbe çağrıları ve sonrasında darbeyi meşrulaştırmaya çalışan retorik belgeler ve çelişkilerlebirlikte ele alınacaktır.

• Üçüncü bölüm: Batı destekli olduğuna ilişkin kanıt ve belgelerin apaçık ortada olduğu bilinen 15 Temmuz darbesinin aktörü olan Ilımlı (vekendi öz beyanlarıyla da laik) İslâm Projesi olarak Gülen Örgütü’nü elealmaktadır. Kitabın sonunda dakika dakika neler yaşandığına ilişkin hazırlanan ayrıntılı bir timeline okura sunulacaktır