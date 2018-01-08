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Türkiye'nin en uzun cam terası için imzalar atıldı

Tortum Gölü üzerinde yapılması planlanan,12,3 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası olacak "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" projesi için KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:48
Türkiye'nin en uzun cam terası için imzalar atıldı

Erzurum'da, Tortum Gölü üzerinde yapılması planlanan ve  12,3 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası  olacak "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" projesi için Kuzeydoğu Anadolu  Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Uzundere Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

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KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Cazibe Merkezlerini Destekleme  Programı (CMDP) kapsamında Kalkınma Bakanlığınca başarılı bulunarak uygulanmasına  karar verilen "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" proje sözleşmesinin Uzundere  Belediye Başkanı Halis Özsoy ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen  arasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplam 3 milyon 181 bin 897 lira bütçeye sahip ve 1 milyon 500 bin  liralık bölümü KUDAKA tarafından finanse edilecek proje ile Tortum Gölü üzerine  toplam 12,3 metre uzunluğunda Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir  terası ve bin metrekare alana sahip kafeterya kurulacaktır. Ayrıca proje  kapsamında Tortum Gölü etrafında ziyaretçiler için bisiklet ve yürüyüş yolları  ile otopark oluşturulacaktır."

Tortum Gölü Cam Terası'nın, Tortum Gölü'nü ve Tortum Şelalesi'ni  ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için önemli bir uğrak yeri olacağı  aktarılan açıklamada, cam terasın Türkiye'de göl tabanlı bir vadiye açılan ilk  seyir terası niteliğini taşıyacağı kaydedildi.

Açıklamada, toplam 9 ay sürecek projenin 2018 içerisinde  tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:48
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