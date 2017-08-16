Türkiye'nin en nitelikli kurban satış alanı Keçiören'de

YENİ AKİT / ANKARA - Bu yıl Ovacık semtinde 700 kurban satış çadırı yer alacak. Etrafı tel örgüyle kapatılan kurban satış alanlarının giriş-çıkış kapılarında ise kontrol noktaları bulunuyor. Alanların güvenliği ise 24 saat görev yapan 150 zabıta personeli ile 20 özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanıyor.

BİLGİLENDİRİCİ ÖZEL BROŞÜR DAĞITILIYOR

Kurbanlık alırken ve kesim yapılırken dikkat edilecek hususlarla ilgili hazırlanan el broşürleri satış alanında dağıtılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Kurbanlık satış alanlarında ayrıca ülkemizin değişik illerinden gelen kurban satıcılarıyla kurbanlık satın almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde, market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı, farklı noktalara kurulan tuvaletler ile 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri yer alıyor. Bunun yanı sıra kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da alanda bulunuyor.

KURBANLIKLARA GEBELİK TESTİ

Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan ve bu yıl da uygulanan ultrasonografi yöntemiyle dişi kurbanlıklar veteriner hekimlerce gebelik testine tabi tutuluyor. Alanlarda bulunan görevlilerce, gebe olduğu tespit edilen kurbanlıklar ile yaşları küçük hayvanlar, kurban satış alanlarından çıkarılarak satışına izin verilmiyor. Acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri kurulan alanlarda veteriner hekimler ile sağlık ekibinin yanı sıra birer adet ambulans da hizmet veriyor. Ayrıca kaçan kurbanlıkların yakalanması için de alanda kurban yakalama ekibi hazır bulunduruluyor.

SAATTE 180 KURBAN KESİLEBİLİYOR

Ovacık semtinde bulunan Keçiören Belediyesine ait tesisler içerisindeki modern mezbahanelerde günde bin adet kurban kesimi yapılabiliyor. Mezbahanelerin yanı sıra, kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar içinde 11 adet kapalı semt pazar yeri tahsis edildi. Vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirirken de imamlar da hazır bulunacak. Kurban satış merkezlerinde kurban satıcıları ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlar için her türlü ihtiyacı dikkate alarak çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşların kurbanlıklarını satın alırken herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK

Kurban satış alanlarının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğinin altını çizen Başkan Ak, "Keçiörenlilerin Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler" dedi. Kurbanlıkların sağlık kontrollerinin yapıldığını kaydeden Başkan Ak, Kurban Bayramı süresince zabıta ve nöbetçi veteriner hekimlerin görev başında olacağına dikkat çekti. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Ak, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Gönül rahatlığı içerisinde kurbanlık alışverişlerini yapabilirler" diye konuştu.