Türkiye’nin en iyi dükkanı Üsküdar’da

“Üsküdar” markası; “İyi ki Üsküdar Var” platformunun ulaşılabilir tasarım için “Herkes İçin Sanat” konsepti ile marka, tasarımcı ve sanatçıların güçlerini birleştirip kolektif bir bilinç ve tasarım anlayışı geliştirmek amacıyla ortaya çıkarılan bir marka. Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirilen bu projenin meyveleri ilk olarak 1,5 yıl önce Bağlarbaşı’nda, Nev Mekan’da yer alan “İyi ki Üsküdar Var” mağazası ile insanlarla buluşturuldu. Şimdi de dünyada ve Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bir konseptle Üsküdar yeni mağazasına kavuştu. Sanatçıyı, tasarımcıyı ve markayı destekleyen Üsküdar Dükkân sonsuz iyilik için açıldı! Üsküdar Belediyesi’nin herhangi bir kâr amacı gütmediği ve sosyal sorumluluğun merkezde olduğu projeden elde edilen tüm gelir ise; yine ihtiyaç duyulan yardım projeleri için kullanılacak.

Hilmi Türkmen: “Burada her yol iyiliğe çıkıyor”

“Bugün sizlerle birlikte bir tarihe tanıklık yapıyoruz. Yaklaşık iki yıldır hepimizin diline pelesenk olmuş bir sözümüz var “İyi ki Üsküdar var”. Bazıları ‘acaba bu nedir, nereden geliyor’ diyordur. İşte bu “İyi ki Üsküdar var” kavramı aslında çok anlamlı, çok zengin bir kavram. Geçmişten gelen zenginliğinin yanında bizlerde bu kavramın altını doldurmak daha da zenginleştirmek için bir şeyler yapma gayretindeyiz” diyerek açılış konuşmasına başlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün burada “İyi ki Üsküdar var” sloganına uygun bir dükkân, bir mağaza, bir işyeri ve bize göre sadece Üsküdar’ın değil, sadece İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin hatta dünyanın “en iyi” dükkanını açıyoruz. Belki içerisinde bulunan ürünlerimiz çok kaliteli, çok pahalı, hiçbir yerde bulunmayan ürünler anlamında değil! Ruh, felsefe çok önemli. Buradaki iş tutuş şekli çok önemli sevgili arkadaşlar. Çünkü bu dükkanımıza adım atar atmaz iyilik başlıyor. Burada her yol iyiliğe çıkıyor. Aldığınız ürünler, yaptığınız alışverişlerin sonucu iyilik demektir. Bu iyiliğe giden yolda iyi insanlar, iyi dostlar bu yolun taşlarını döşedi. Üsküdar dükkandaki ürünler tamamen gönüllülük esasına dayalı, hamiyetperver, yardımsever ve gönüllü dostlarımızın el ürünü, göz nuru. Bu ürünlerin satışından elde edilecek gelir de yine tamamen hayri ve iyilik işlerine, bir yolda kalmışın, bir darda kalmışın derdine derman olacak bir anlayışla, bir felsefe ile yola çıkıyoruz. O yüzden diyoruz ki gerçekten bu dükkânda ve elbette ki Üsküdar’da her yol iyiliğe çıkıyor. Dükkanımız belediyemizin hemen girişinde, çok özel tasarlanmış bir dükkân. İç mimarisi de içindeki ürünler de çok güzel ama bundan da güzeli dükkanımızın anlayışı, felsefesi çok daha güzel. Bir tarafta tasarımcılar, sanatçılar, üreticiler ve gönüllüler ama dükkanımızın bir tarafında da ihtiyaç sahipleri, sıkıntısı olanlar. Bir ilaç almaya ihtiyacı olanlar, evine bir ekmek götürecek imkânı olmayanlar, çocuğuna bir çanta alamayanlar, kalem, defter almaya imkânı olmayan Üsküdarlı, İstanbullu hemşerilerimizin imdadına yetişen bir iyilik dükkânı. Burada aynı zamanda “Bir Sana Bir Bana” kampanyası da başlatıyoruz. Aldığınız bir ürün karşılığında bir ürün daha kazanıyorsunuz ve bu kazandığınız ürün sizin adınıza bir ihtiyaç sahibine hediye edilecek. Bugün bir alışverişle hem kendinizi mutlu etmiş olacak hem de hiç tanımadığınız birini mutlu edeceksiniz.”

Bu mağaza iyiliğe teşvik edecek…

Türkiye’nin ve dünyanın “En İyi Dükkânı” olma yolunda hayata geçirilen mağazada çalışmaları bulunan sanatçı ve tasarımcılarla odağı sosyal sorumluluk olan; Üsküdar merkezli ama insani değerleri, şehirsel değerleri ve evrensel değerleri ifade eden ürünler tasarlanacak, pop up etkinlikler, atölye çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar 4 kategori altında sunulacak. Tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak hayat geçirilen “Bugün Bir İyilik Yap”, alınan ürünün ikincisinin ihtiyacı olan birine bağışlandığı “Bir Sana Bir Bana”kampanyası; sanatçıyı, tasarımcıyı ve markasını destekleyen “Tasarımcı İş birlikleri” projesi ve çeşitli sebeplerle kullanılan brandalardan elde edilen çantaların üretildiği “Mutlu Şehir Değişim ve Dönüşüm” kampanyası ile “Üsküdar Dükkân” kapılarını iyiliğe açıyor. 1,5 yıllık çalışmanın sonunda Üsküdar Markası altında 60’ı aşkın markanın çalışmalarının da içinde yer aldığı 300’den fazla ürünün sergileneceği yepyeni bir mağaza açıldı.

Ulaşılabilir Tasarım “Üsküdar Dükkân”da

Sosyal sorumluluk bilinci ile ulaşılabilir tasarımın insanlarla buluşturulması hedeflenen Üsküdar Dükkân; kadın, erkek, çocuk ürünleri, mutlu şehir çantaları, hediyelik, dekoratif ürünler, takı, aksesuar gibi geniş bir ürün yelpazesi mevcut. Mağazadan elde edilen alışveriş geliri ile Türkiye genelinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine ve çeşitli STK’lara destek sağlanacak. Mağazanın konseptinde yer alan “sevgi kutuları” ile insanlar sevdiklerine hediyelerini sevgiyle iletebilecekler.