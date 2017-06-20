Futbol piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt verilerine göre Türkiye’nin en değerli takımı Beşiktaş oldu.



Güncellenen kadro değerlerine göre Beşiktaş 105.7 milyon Euro’luk (422 milyon TL) kadrosuyla zirvede yer alırken Kartal’ı, 101.4 milyon Euro’yla (421 milyon TL) Fenerbahçe takip etti. Galatasaray ise 81.7 milyon Euro’ya (326.8 milyon TL) geriledi.