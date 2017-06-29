Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'nin en çok göç veren ve alan illeri

İşte ülkemizde illerin göç alma ve göç verme oranları...

29 Haziran 2017 Perşembe 23:25
Türkiye'nin en çok göç veren ve alan illeri


Erzincan

Aldığı göç: 12666

Verdiği göç: 12748

Net göç hızı(%): -0,4

Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri
 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Karaman

Aldığı göç: 9519

Verdiği göç: 9813

Net göç hızı(%): -1,

 

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Edirne

Aldığı göç: 16623

Verdiği göç: 17190

Net göç hızı(%): -1,4

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Kahramanmaraş

Aldığı göç: 27307

Verdiği göç: 28971

Net göç hızı(%): -1,5

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Rize

Aldığı göç: 15006

Verdiği göç: 15604

Net göç hızı(%): -1,8

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Gaziantep

Aldığı göç: 45726

Verdiği göç: 50003

Net göç hızı(%): -2,2

Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Hatay

Aldığı göç: 34195

Verdiği göç: 37627

Net göç hızı(%): -2,2

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Elazığ

Aldığı göç: 18990

Verdiği göç: 20519

Net göç hızı(%): -2,6

Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Afyonkarahisar

Aldığı göç: 22467

Verdiği göç: 24400

Net göç hızı(%): -2,7

  • Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Zonguldak

Aldığı göç: 19991

Verdiği göç: 21933

 

Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Bingöl

Aldığı göç: 10304

Verdiği göç: 11205

Net göç hızı(%): -3,3

  • Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Adıyaman

Aldığı göç: 18789

Verdiği göç: 21201

Net göç hızı(%): -3,9

  • Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Kütahya

Aldığı göç: 18382

Verdiği göç: 20691

Net göç hızı(%): -4

  • Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Adana

Aldığı göç: 51466

Verdiği göç: 60759

Net göç hızı(%): -4,2

  • Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Batman

Aldığı göç: 18757

Verdiği göç: 21489

Net göç hızı(%): -4,7

  • Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

İstanbul

Aldığı göç: 369582

Verdiği göç: 440889

Net göç hızı(%): -4,8

  • Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Sivas

Aldığı göç: 22966

Verdiği göç: 26369

Net göç hızı(%): -5,5

  • Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Şanlıurfa

Aldığı göç: 38662

Verdiği göç: 49789

Net göç hızı(%): -5,

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Artvin

Aldığı göç: 8240

Verdiği göç: 9283

Net göç hızı(%): -6,2

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Çorum

Aldığı göç: 16688

Verdiği göç: 20420

Net göç hızı(%): -7,1

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Yozgat

Aldığı göç: 17736

Verdiği göç: 21825

Net göç hızı(%): -9,7

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Diyarbakır

Aldığı göç: 39177

Verdiği göç: 55604

Net göç hızı(%): -9,8

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Erzurum

Aldığı göç: 26957

Verdiği göç: 36340

Net göç hızı(%): -12,2

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Siirt

Aldığı göç: 10775

Verdiği göç: 15068

Net göç hızı(%): -13,

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Iğdır

Aldığı göç: 6721

Verdiği göç: 9368

Net göç hızı(%): -13,6

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Bitlis

Aldığı göç: 12571

Verdiği göç: 18074

Net göç hızı(%): -15,9

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Ardahan

Aldığı göç: 5164

Verdiği göç: 6880

Net göç hızı(%): -17,3

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Kilis

Aldığı göç: 5740

Verdiği göç: 8043

Net göç hızı(%): -17,

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Van

Aldığı göç: 28902

Verdiği göç: 49035

Net göç hızı(%): -18,1

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Mardin

Aldığı göç: 21439

Verdiği göç: 38823

Net göç hızı(%): -21,6

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Kars

Aldığı göç: 10209

Verdiği göç: 16590

Net göç hızı(%): -21,8

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Muş

Aldığı göç: 11309

Verdiği göç: 21683

Net göç hızı(%): -25,2

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Tunceli

Aldığı göç: 4822

Verdiği göç: 7031

Net göç hızı(%): -26,5

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Şırnak

Aldığı göç: 11102

Verdiği göç: 24122

Net göç hızı(%): -26,

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Ağrı

Aldığı göç: 14306

Verdiği göç: 30811

Net göç hızı(%): -29,7

 
Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri

Hakkari

Aldığı göç: 5945

Verdiği göç: 16067

Net göç hızı(%): -37,1

(Sabah.com.tr)

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 23:25
  1. en çok göç veren iller
  2. Türkiye'de en çok göç veren iller
  3. Türkiye'de en çok göç alan iller
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan açıklama: Bağdadi öldürüldü
    1. İran'dan açıklama: Bağdadi öldürüldü
    2. Hatay'da bombalı araç alarmı!
    3. Güler: Enis Berberoğlu'na birkaç..
    4. 'Tek çözüm İsrail'in 50 yıllık işgali..
    5. Galatasaray'da Sneijder depremi!
    6. Türkiye'nin en çok göç veren ve alan..
    7. Ava gitti, canından oldu
    8. Kalp yetersizliği olanlar nasıl..
    9. Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici..
    10. “Çıkarılması için rüşvet vermemiz..
    11. Katar krizinde flaş iddia! Üs kuruyorlar
    12. Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı
    13. Cami cemaatini ezmeye çalışan kişi..
    14. Bu meyvelerin faydaları renklerinde..
    15. Neden eğri oturuyoruz?
    16. Bu da 'sıcak hava' izni
    17. Adete taş ocağı!
    18. Teröristbaşı Gülen'den talimat:..
    19. Operasyon tarihi belli oldu! TSK emir..
    20. Almanya'da enflasyon zirveye koşuyor
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    II.Abdülhamid o toprakları satın alarak işgalden kurtarmaya çalıştı
    II.Abdülhamid o toprakları satın alarak işgalden kurtarmaya çalıştı