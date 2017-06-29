Türkiye'nin en çok göç veren ve alan illeri

ErzincanAldığı göç: 12666Verdiği göç: 12748Net göç hızı(%): -0,4Türkiye'nin en çok göç veren şehirleri KaramanAldığı göç: 9519Verdiği göç: 9813Net göç hızı(%): -1, EdirneAldığı göç: 16623Verdiği göç: 17190Net göç hızı(%): -1,4 KahramanmaraşAldığı göç: 27307Verdiği göç: 28971Net göç hızı(%): -1,5 RizeAldığı göç: 15006Verdiği göç: 15604Net göç hızı(%): -1,8 GaziantepAldığı göç: 45726Verdiği göç: 50003Net göç hızı(%): -2,2HatayAldığı göç: 34195Verdiği göç: 37627Net göç hızı(%): -2,2 ElazığAldığı göç: 18990Verdiği göç: 20519Net göç hızı(%): -2,6AfyonkarahisarAldığı göç: 22467Verdiği göç: 24400Net göç hızı(%): -2,7ZonguldakAldığı göç: 19991Verdiği göç: 21933 BingölAldığı göç: 10304Verdiği göç: 11205Net göç hızı(%): -3,3AdıyamanAldığı göç: 18789Verdiği göç: 21201Net göç hızı(%): -3,9KütahyaAldığı göç: 18382Verdiği göç: 20691Net göç hızı(%): -4AdanaAldığı göç: 51466Verdiği göç: 60759Net göç hızı(%): -4,2BatmanAldığı göç: 18757Verdiği göç: 21489Net göç hızı(%): -4,7İstanbulAldığı göç: 369582Verdiği göç: 440889Net göç hızı(%): -4,8SivasAldığı göç: 22966Verdiği göç: 26369Net göç hızı(%): -5,5ŞanlıurfaAldığı göç: 38662Verdiği göç: 49789Net göç hızı(%): -5, ArtvinAldığı göç: 8240Verdiği göç: 9283Net göç hızı(%): -6,2 ÇorumAldığı göç: 16688Verdiği göç: 20420Net göç hızı(%): -7,1 YozgatAldığı göç: 17736Verdiği göç: 21825Net göç hızı(%): -9,7 DiyarbakırAldığı göç: 39177Verdiği göç: 55604Net göç hızı(%): -9,8 ErzurumAldığı göç: 26957Verdiği göç: 36340Net göç hızı(%): -12,2 SiirtAldığı göç: 10775Verdiği göç: 15068Net göç hızı(%): -13, IğdırAldığı göç: 6721Verdiği göç: 9368Net göç hızı(%): -13,6 BitlisAldığı göç: 12571Verdiği göç: 18074Net göç hızı(%): -15,9 ArdahanAldığı göç: 5164Verdiği göç: 6880Net göç hızı(%): -17,3 KilisAldığı göç: 5740Verdiği göç: 8043Net göç hızı(%): -17, VanAldığı göç: 28902Verdiği göç: 49035Net göç hızı(%): -18,1 MardinAldığı göç: 21439Verdiği göç: 38823Net göç hızı(%): -21,6 KarsAldığı göç: 10209Verdiği göç: 16590Net göç hızı(%): -21,8 MuşAldığı göç: 11309Verdiği göç: 21683Net göç hızı(%): -25,2 TunceliAldığı göç: 4822Verdiği göç: 7031Net göç hızı(%): -26,5 ŞırnakAldığı göç: 11102Verdiği göç: 24122Net göç hızı(%): -26, AğrıAldığı göç: 14306Verdiği göç: 30811Net göç hızı(%): -29,7 HakkariAldığı göç: 5945Verdiği göç: 16067Net göç hızı(%): -37,1(Sabah.com.tr)