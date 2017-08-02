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Türkiye’nin en büyük balıkçı çarşısı açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük balık çarşısını açıyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:25
Türkiye’nin en büyük balıkçı çarşısı açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük balık çarşısını hayata geçiriyor. EKDAĞ A.Ş bünyesinde Düdenpark’ta faaliyet gösterecek Balık Çarşısı, modern mimarisi, kaliteli ve hesaplı hizmet anlayışıyla Antalyalılarla buluşacak. Daha önce el sanatları sergi ve satış alanı olarak kullanılan atıl durumdaki alanı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Balık Çarşısı ve restoran olarak oluşturduğu yeni tesisle sağlıklı ve modern koşullarda hizmet verecek.

Başkan Türel inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşi Ebru Türel ile birlikte EKDAĞ A.Ş’nin işleteceği tesiste inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.EKDAĞ A.Ş Genel Müdürü Murtaza Tamyürek’ten Balık Çarşısı ile ilgili bilgi alan Başkan Türel, restoranı gezdi, detayları inceledi. Balık Çarşısı’nı çok beğenen Başkan Türel, sağlıklı, hijyenik ve modern koşullarda 4.5 milyon TL bedelle Antalyalılara hizmet verecek olan tesisin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Tesis tüm ihtiyaca cevap verecek

Tesiste aynı zamanda pide çeşitleri ve sebze-meyve stantları, pastane de yer alacak. Açılır kapanır tente sistemi, deniz manzaralı terası, mescitleri, engelli lavaboları, ücretsiz otoparkıyla tamamen yeni bir görünüme kavuşan sosyal tesis, yenilenen konseptiyle tüm ihtiyaçlara cevap verecek.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:25
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