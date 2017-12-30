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Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi belli oldu

Türkiye’nin en büyük şirketleri Tüpraş, Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları (THY) olarak belirlendi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:42
Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi belli oldu

Bir önceki yıl da ilk üç sırada yer alan şirketlerden Tüpraş ve Petrol Ofisi’nin ciroları düşerken, Türk Hava Yolları (THY) cirosunu bir önceki yıla göre artırdı.

Capital dergisi tarafından Vodafone’un ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere 8 kategoride 24 ödül verildi. Araştırmada Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, Tüpraş, Petrol Ofisi ve THY, “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” olurken, Çelikler Taahhüt İnşaat, Nurol Makine ve YSE Yapı Sanayi de “Cirosunu En Çok Artıran Şirketler” arasında yer aldı. “En Çok Kar Eden Şirketler” kategorisinde Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell, “Kârını En Çok Artıran Şirketler” kategorisinde ise Anadolu Cam, Kaptan Demir Çelik ve Çelikler Taahhüt İnşaat ilk 3 sırayı paylaştı. “En Çok İhracat Yapan Şirketler” Ford Otosan, Tofaş Oto Fabrika ve Arçelik, “İhracatını En Çok Artıran Şirketler” ise Tepe İnşaat, Sanko Pazarlama ve Enerji Petrol Ürünleri oldu. “En Fazla Çalışanı Olan Şirketler” kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, LC Waikiki Mağazacılık ve Türk Telekom, “Çalışan Sayısını En Çok Artıran Şirketler” kategorisinde ise Sinpaş Yapı, Aras Elektrik Dağıtım ve Altın Ateş Kimya yer aldı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:42
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