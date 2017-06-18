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Türkiye'nin emrindeler... TSK eğitti...

Türkiye geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlattığı Fırat Kalkanı operasyonu ile Suriye'de 2 bin 500 kilometre karelik alanı özgürleştirdi. Özgürleştirilen alanların güvenliği için ise Muhalifleri eğitmeye devam ediyor.

18 Haziran 2017 Pazar 02:06
Türkiye'nin emrindeler... TSK eğitti...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK ve DEAŞ'e karşı geçtiğimiz yılın 24 Ağustos tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu ile Türkiye Doğu da cerablus batıda Azez kenti, ve Güney'de El Bab'a kadar ilerleyerek bölgede 2. 500 kilometre kare alanı özgürleştirdi. 

Özgürleştirilen alanların emniyetini ise Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Muhalifler sağlıyor 

TSK'nın eğitim programlarına katılan Muhaliflerin yeni görüntüleri yayınladı;  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 02:06
  1. muhalifler
  2. tsk
  3. fırat kalkanı
  4. suriye
  5. savaş
  6. esed
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti12 sa önce
    Bir Sünni öso askeri elindeki piyade tüfeği ile kalbindeki imanı ile 2 pydli terörüste bedeldir.O yüzden ey ABD sen pydpkkdeaşa dağlar kadar silah versen ne yazar savaş meydanında göğüs göğüse bir carpışalım sizin paralı terörüslerinizle kim kimin hakkını avcuna veriyor.Yannız havadan kalleşçe vurmuyacan Abd
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