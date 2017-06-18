Türkiye'nin emrindeler... TSK eğitti...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK ve DEAŞ'e karşı geçtiğimiz yılın 24 Ağustos tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu ile Türkiye Doğu da cerablus batıda Azez kenti, ve Güney'de El Bab'a kadar ilerleyerek bölgede 2. 500 kilometre kare alanı özgürleştirdi.

Özgürleştirilen alanların emniyetini ise Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Muhalifler sağlıyor

TSK'nın eğitim programlarına katılan Muhaliflerin yeni görüntüleri yayınladı;

Kaynak: www.yeniakit.com.tr