Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 51 azaldı

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatıfaturasının azalmasında etkili oldu.



AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılın ocak-haziran döneminde Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 1 milyar 883 milyon 742 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk altı ayında ise Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve Çekya'dan alınan elektrik miktarı yüzde 57 azalarak 808 milyon 624 bin kilovatsaate geriledi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde elektrik ithalatına 89 milyon 97 bin 628 dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 51 azalışla 43 milyon 471 bin 96 dolara geriledi. Böylece, 45 milyon 626 bin 532 dolar yurtta kaldı.

Bu yıl ocak-haziran döneminde en fazla elektrik ithalatı ocak ayında yapıldı. Ocakta Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan 406 milyon 466 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 25 milyon 880 bin dolar ödendi.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 456 milyon 446 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 22 milyon 48 bin 172 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı Azerbaycan, Yunanistan, Gürcistan ve Çekya takip etti.

Kaynak: AA