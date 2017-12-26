‘Türkiye’nin ekonomi politikası komşularla ticareti artırmak’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, “Türkiye’nin ekonomi politikaları, komşularıyla ticareti arttırma yönündedir. İran’la komşuluğumuz, ekonomik yönden yakın ilişkiler kurmamıza imkan sağlıyor” dedi.



Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin son günlerde dünya siyaseti ve gündeminin gölgesinde hareket ettiğini dile getiren Güvercin, “Türkiye’nin ekonomi politikaları, komşularıyla ticareti arttırma yönündedir. İran’la komşuluğumuz, ekonomik yönden yakın ilişkiler kurmamıza imkan sağlıyor. Bu konuda çok ciddi niyet ve gayretimiz var” ifadelerini kullandı.

Güvercin, uluslararası ambargolar ve İran iç siyasetinden kaynaklı uygulamalar sebebiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetten etkilendiğini belirtti.