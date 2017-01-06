Türkiye'nin eğittiği güçler terör örgütüne mi katıldı?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika'da eğittiği Ninova Muhafizları Haşdi-Şabi terör örgütüne mi katıldı? İşte Irak medyasının iddiaları...

Türkiye'nin eğittiği güçler terör örgütüne mi katıldı?
Eklenme: 06 Ocak 2017, 20:58
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Irak'da başikada olanlar oldukça gündeme oturmuş Türk silahlı kuvvetlerinin eğittiği Ninova muhafizlari Musul savaşına dahil olduktan sonra gündemde düşmüştü. Irak medyasında son günlerde resmi ağızlardan Türkiyenin Başikada eğittiği (Haşdi Vatani) Ninova Muhafizlarının Haşdi-Şabi İran milis çetesine katıldıkları bilgisi paylaşıldı.

Haşdi Şabi elebaşı liderleri son zamanlarda her fırsatta Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor yada tehdit girişimine kalkişiyordu.

Irak'da resmi ağızlardan yapılan bu açıklamalar sonrası ne TSK'dan nede Hükümetten herangi bir açıklama şuana kadar, yetkililerin konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. 

ıslahhaber

 
EtiketlerHaşdi Şabi çetesiHaşdi-ŞabiNİNOVA GÜÇLERİ
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