Türkiye’nin eğitim verdiği polisler huzurun teminatı!

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Türkiye’nin terör örgütlerinden temizlediği Azez - Cerablus - El Bab hattında asayiş, adalet ve eğitim hizmetleri için yapılan çalışmalar devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekâtı ile Azez - Cerablus - El Bab arasındaki 2 bin kilometrekareden fazla alanı terörden temizleyen Türkiye, 2 bin 500 kişilik polis gücüne eğitim verdi. Türkiye’nin desteklediği polis teşkilatında eğitim gören güçlerin büyük bir çoğunluğunu Türkmenler oluştururken, polis teşkilatına bağlı olarak faaliyete geçen yunus birimleri ise göz dolduruyor

PERSONEL SAYISI 5 BİNE KADAR ÇIKACAK

Fırat Kalkanı ile terörden temizlenen Azez - El Bab - Cerablus üçgeninde asayiş ve adalet sistemini kurmak için ilk adımlar atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 2 bin 500 kişilik polis gücüne eğitim vermesinin ardından, geçtiğimiz hafta El Bab’daki polis birimine 14 adet M117 Zırhlı Güvenlik Aracı verildi. Önümüzdeki süreçte personel sayısı 5 bine kadar çıkması öngörülen Türkiye destekli polis gücü, bölgenin güvenliği için adliye kurumu ile beraber çalışıyor. Polis gücü, bölgeye huzurun gelmesine büyük katkı sağladı.

TÜRKİYE’NİN KURDUĞU KARAKOLLARDA HİZMETE BAŞLIYORLAR

Kırsalda faaliyet gösteren ÖSO mensuplarına Jandarma tarafından eğitim verilirken, şehir ve ilçelerde bulunan ve çoğunluğu Türkmenlerden oluşan, yerel polis adaylarına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğitim veriliyor. Kademe kademe eğitimlerini tamamlayan yerel polis güçleri Türkiye’nin bölgede kurduğu karakollarda görev yapmaya başlıyor.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA DA DESTEK SÜRÜYOR

Bölgenin terörden arındırılması ile eğitim alanında da çalışmalar yürüten Türkiye, Cerablus ve Çobanbey’deki okullarda eğitim-öğretime geçtiğimiz ocak ayında başlamıştı. Öğretmen eksiğini tamamlamak üzere Türk yetkililerin koordinesindeki mülakatlarla, öğretmen eksiği bulunan okullara yönlendirilen yeni eğitimciler, bölgedeki eğitim eksikliğini gideriyor. Öte yandan bölgede aylardır Arapça ve Türkçe dillerinde yayın yapan bir radyo da bulunuyor.