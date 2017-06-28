Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye’nin doğal hayatını fotoğraflıyor

Türkiye’nin önemli doğa ve yaban hayatı fotoğrafçılarından Ali Şenel, bir otomobil firmasının sponsorluğunda Türkiye’nin doğal hayatını gün yüzüne çıkartıyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:47
Türkiye’nin doğal hayatını fotoğraflıyor

"Kaybolmadan Keşfet’’ sloganıyla başlanan projede Anadolu’nun en ücra köşelerinde ki doğal yaşam fotoğraflanarak kayıt altına alınıyor.

2002 yılından bu yana çektiği başarılı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Ali Şenel ayrıca fotoğraf çekim teknikleri ve makineleri üzerine açtığı blog sayfası ile bu işe meraklı fotoğraf severlere klavuz oluyor.

Mitsubishi ve Canon’un sponsorluk desteğini alarak başladığı çalışma ile Anadolu’nun her karışını gezerek o yöreye ait canlı türlerini fotoğraflamayı hedefleyen Ali Şenel, bu zamana kadar boz ayı, dağ keçisi, dağ koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak gibi zor türleri belgelemeyi başardı.

Şenel ayrıca nesli tehlike altında olan kelaynaklar ile Hatay Dağ Ceylanlarını da görüntülemeyi başardı. Proje ile Türkiye’nin güncel bir envanter çalışmasını sanatsal fotoğraflarla birleştirerek halkın ilgisini çekmeyi hedefleyen Şenel, ‘Kaybolmadan Keşfet’ sloganıyla çıktığı seyahatin izlenimlerini de yine sosyal medya ve kaybolmadankeşfet adresinde paylaşıyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:47
  1. Türkiye
  2. Hatay
  3. Ceylan
  4. Canon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı 160'a çıktı
    1. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    2. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    3. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    4. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    5. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    6. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    7. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    8. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    9. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    10. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    11. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    12. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    13. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    14. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    15. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    16. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    17. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    18. Soma’da yol bakım ve onarım..
    19. İstanbullular bu habere dikkat! O gün..
    20. Organları 3 kişiye umut olacak
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!