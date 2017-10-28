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Türkiye'nin desteğiyle bin çocuk sünnet oldu

Dünya Sünnet Vakfı'nca, ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları sünnet ettirildi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:39
Türkiye'nin desteğiyle bin çocuk sünnet oldu

Baharak ilçesinde düzenlenen sünnet törenine, Dünya Sünnet Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Fatih Soydemir, gönüllü doktor Abdullah Özel ve Baharak Kaymakamı Faizurrahman Haydari katıldı.

Haydari, geçmiş dönemlerde de kardeş Türk halkının desteğiyle Tahar halkının yararına birçok proje gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölge hakının ekonomik açıdan çok geride olduğunu ifade eden Haydari, bu tür yardımların artırılmasını talep etti.

''Çocuklarımızı sünnet ettirmeye gücümüz yetmiyordu'"

Vakfın Afganistan Temsilcisi Şerifullah Şerifi de vakıf olarak şu ana kadar Afganistan'da eğitim, acil gıda yardımı, kurban kesimi, su kuyusu açılması ve sünnet gibi alanlarda faaliyetlerde bulunduklarını kaydetti.

Vakfın yurt dışındaki sağlık çalışmaları çerçevesinde Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin 4 ilçesinde bin çocuğu sünnet ettirdiğini dile getiren Şerifi, dört gün süren şölenin tamamlandığını belirtti.

Şerifi, "Vakıf olarak, Afganistan'da önümüzdeki yıllarda her sene 10 bin çocuğu sünnet ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

Bölge sakini Bal Humar da ekonomik durumunun yeterli olmaması nedeniyle oğlunu sünnet ettirmeye gücünün yetmediğini belirterek " Türk doktorlarının sayesinde oğlumu sünnet ettirdim. Bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını istiyoruz.'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:39
  1. Afganistan
  2. Baharak
  3. Dünya Sünnet Vakfı
  4. Tahar
  5. Anadolu Ajansı
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