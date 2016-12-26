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Türkiye'nin denizleri mercek altında

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ergi̇n, denizlerdeki kirliliği mercek altına aldıkları çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin denizleri mercek altında
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:33
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergi̇n, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi Projesi ile Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi ile boğazlarda meydana gelen kirlilik ve bunun canlılar üzerindeki etkilerinin incelendiğini ve denizlerin biyolojik kalite durumunun izlendiğini bildirdi.

Türkiye'de deniz izleme çalışmalarının 1980'li yıllara dayandığını belirten Ergin, yakın geçmişte başlayan bütünleşik izleme faaliyetleri ile alışılagelmiş kirlilik izleme çalışmalarına daha farklı bir yaklaşım getirilmeye çalışıldığını söyledi.

Ergin, araştırma sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi, kirlenmiş veya riskli noktalar için alınacak tedbirlerin düzenleme ve eylem planlarına dahil edilebilmesinin amaçlandığının altını çizdi.

Ergin, deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarını, daha geniş kitlelerle paylaşmak, çalışmaları destekleyebilecek diğer bilimsel bulgu ve önerilerle ulusal düzeyde bir platform oluşturmak istediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi Projesi kapsamında kıyı deniz suları için ekosistem yaklaşımlı yönetim prensibi uygulamalarını destekleyecek gerekli bilgi ve uygulama araçlarının oluşturulmasını hedefledik. Bu çerçevede tüm deniz ve boğazlarda, ötrofikasyon (suda besin maddesi miktarının aşırı artması sonucu oluşan kirlilik), biyoçeşitlilik, hidrografik (suyun kaldırma kuvveti ile sulu kaplama filminin üç boyutlu objelere sıvanmasını sağlayan çalışma sistemi) değişimler ve etkileri, kirleticiler, deniz çöpleri ve deniz izleme politikaları başlıkları altında izleme ve değerlendirmeler yaptık."

 
EtiketlerTürkiyedeniztübitakBilim Haberleri
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