Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye’nin Çin ile yakın ilişkisi Uygur Müslümanlarını nasıl etkileyecek?

Çin'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki Çin karşıtı güçleri bertaraf etmek için Ankara'nın elinden geleni yapacağını söyledi. Çin ile girilen bu düzeydeki bir ilişki Uygur Müslümanlarını endişelendiriyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:35
Türkiye’nin Çin ile yakın ilişkisi Uygur Müslümanlarını nasıl etkileyecek?

Çin'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki Çin karşıtı güçleri bertaraf etmek için Ankara'nın elinden geleni yapacağını söyledi.

Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde Çin'e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına destek veren ülkelerden biri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Pekin'in DEAŞ'le mücadele için attığı adımları takdir ettiklerini de belirtti.

Çavuşoğlu'nun Pekin temasları sürerken, Reuters Türkiye'nin Türkistan İslam Partisi'ni 'terör örgütü' olarak tanıma kararı aldığını belirtti. 

Türkiye'nin Uygur politikası değişiyor mu?

Çavuşoğlu'nun Pekin'den verdiği mesajlar, Uygur Türkleri arasında hayal kırıklığına neden oldu.

DW'nin aktardığına göre Uygur Türklerinin hakları için mücadele eden Dünya Uygur Kurultayı'nın Sözcüsü Dilxat Raxit, "Türk Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bizi şaşırttı ve endişelendirdi. Çin'in amacı ekonomik baskı yolu ile Uygurların siyasi haklarını kısıtlamak. Ancak Türk halkının yanımızda durmaya devam edeceği konusunda umudumuz sürüyor" dedi.

Sincan'daki durum ne?

İnsan hakları örgütleri Çin'i, ülkenin kuzeyinde yaşayan Uygurlara yönelik baskıcı poltika izlemekle suçluyor. Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son yıllarda çıkan çatışmalarda yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Pekin yönetimi bölgeye yönelik baskıları artırdı.

İran büyüklüğündeki bir alan, daimi tecrit ve Çin polisinin gözetimi altında tutuluyor. Son yıllarda Çin'den kaçıp, Türkiye'ye sığınan Uygurların sayısında da artış var.

Türkiye-Çin yakınlaşması

Çin'de 2018 yılı "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Çinli turist sayısının artmasını umuyoruz. Her yıl yurt dışına çıkan yüz milyon turistin 3 milyonunun Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Çin'in son dönemde yürüttüğü ortak projelerin başında tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen "Kuşak ve Yol" adlı ticaret projesi geliyor. Avrupa Birliği ile yürüttüğü üyelik müzakereleri tıkanan Türkiye, Çin'in üyesi olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılabileceğini açıklamıştı.

Mepanews 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:35
  1. Dünya Uygur Kurultayı
  2. TÜRKİYE
  3. ÇİN
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    Ayip arkadasim dusunerekyazinulkeler arasi politik baskao baska tabiki turkiye uyguru unutmazcinle yaklasim avrupadan iyi
  • Aziz NesinAziz Nesin1 sa önce
    Günaydin uygurlu gardasim. Bunlarin dini imani namusu serefi herseyi paredir. Maalesef yilani evine güvenlik icin almissin haberin yok. Bunlarin basi bisey der götü baska biyey yapar yani basi ayri götü ayri oynar bu ibnelerin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YAŞ kararlarına AK Partili isimden dikkat çeken yorum!
  1. YAŞ kararlarına AK Partili isimden..
  2. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yerden yere..
  3. HDP, yurt dışından terörist ithal etti!
  4. Federica Mogherini Ruhani için örtündü!
  5. Sınır duvarını merdivenle geçen..
  6. Bakan Eroğlu: Gördükleri zaman hemen..
  7. ABD'li girişimci Trump'ı kızdırdı!
  8. Bu şifalı bitkiyi tanıyor musunuz?
  9. Baba oğlu sırtlarından vurmuşlar! 83..
  10. Kahramanmaş'ta 2 günde 2 motosiklet..
  11. TKDK 200 personel alacak
  12. Beşiktaş'ta forma numaraları! Sürpriz..
  13. Elazığ'da tren kazasının boyutu,..
  14. Yürek yakan rapor çıktı!
  15. Trabzonspor resmen duyurdu! 'Selçuk..
  16. Yaşam kalitemizi artırmanın 10 yolu
  17. Aydın’da silahlı tarama: 3 kişi yaralı
  18. Amasya'daki kazada ölenlerin isimleri..
  19. Şaka değil gerçek! Tweetleri tuvalet..
  20. Fetö’den 10 kişi gözaltına alındı
Yeni Hava Kuvvetleri komutanını CHP'li kuzeni...
Yeni Hava Kuvvetleri komutanını CHP'li kuzeni...
15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...
1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklif!
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklif!